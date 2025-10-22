Melina Džinović se vjerila u Monaku za bogatog biznismena koji je Englez, a navodno želi da joj kupi privatan avion.

Izvor: Instagram/mona.co98000

Melina Džinović je nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića započela romansu sa bogatim biznismenom, a nakon nekog vremena njih dvoje su se i vjerili.

Par planira da uskoro napravi i veliku svadbu na njegovoj jahti, a sada neimenovani izvor tvrdi da je kreatorka od biznismena tražila i avion.

Vidi opis "On je bogat, ali nije naivan":Melina tražila da joj biznismen kupi privatan avion, ne želi da viđa pjevače na aerodromu Melina Džinović u Monte Karlu na balu u crvenoj haljini Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Instagram printscreen / hamelofficial Br. slika: 4 4 / 4

"Melina želi da živi kao bubreg u loju na ovoj planeti. Zato je pronašla muškarca koji njene prohtjeve i može da joj ispuni i obezbijedi. To se odnosi na materijalni život. Sve što ste vidjeli na društvenim mrežama da se vozika u luksuznim kolima, to su vozila koja pripadaju njenom partneru. E, kako to sve ima i može da koristi, sada želi još nešto više, pa joj je avion neostvaren san. Misija joj je da ima letjelicu kojom će da ide gdje god poželi i kad god poželi da se ukrca i da leti sa jedne destinacije do druge. To je i predočila svom partneru koji je inače i poznat kao neko ko je široke ruke kada su žene u pitanju. Nije ona jedina koju je neko vrijeme obasipao poklonima", rekao je izvor, navodni prijatelj Melininog izabranika.

"Moj prijatelj jeste galanatan, ali nije baš naivan. Ona mu je plasirala priču da će privatnim avionom izbjeći neželjene poglede estradnih pjevača koje je često viđala na aerodromima širom Evrope. Takođe, da će joj to olakšati posao i boravak kako u Bosni i Hercegovini, tako i u Srbiji, a naročito u Italiji, Dubaiju, Kataru i da vam ne navodim ostale gradove gdje putuje. Sve on to razumije, ali nije siguran da će to i dobiti. Njene želje nisu skromne, ona smatra da zaslužuje letjelicu kao što imaju svjetske poznate ličnosti", tvrdi on.

Melinin vjerenik izgradio imperiju

Kako se ranije navodilo, Melina sa sadašnjim vjerenikom živi u luksuznoj nekretnini koja je navodno koštala nekoliko desetina miliona eura.

Jedna od Mileninih prvih komšinica je iznijela tvrdnje o novom dečku modne kreatorke.

"Ovaj stan u kome je sad Melina nije njen, već je u vlasništvu njenog dečka. On tu nekretninu ima nekoliko godina. Poznat je široj javnosti u Srbiji, ali ne bih o tome. Tačno je da je milioner, a stariji je od Meline skoro 20 godina. Žena definitivno voli starije muškarce, to joj je fetiš. On je baš odlijepio za njom i trudi se da joj udovolji u svemu. Vrlo su diskretni, rijetko odavde izlaze zajedno. Stan im je jedan od najljepših u zgradi, imaju fantastičan pogled na glavni bulevar, ali i na more. Čovjek je vrlo galantan, on joj je preko svojih veza i sredio otvaranje butika u jednoj koncept radnji, gdje prodaje svoje haljine. Melina je insistirala da i tu počne da se bavi prodajom tih haljina, da ne bi ispalo da samo sjedi u Monte Karlu i ništa ne radi, da samo troši pare", tvrdila je komšinica Melina Džinović za domaće medije.

Vidi opis "On je bogat, ali nije naivan":Melina tražila da joj biznismen kupi privatan avion, ne želi da viđa pjevače na aerodromu Marija Šerifović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 1 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 2 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 3 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 4 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 5 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 6 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 7 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 8 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 9 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 10 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 11 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 12 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 13 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 14 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 15 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 16 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 17 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 18 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 19 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 20 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 21 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 22 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 23 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 24 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 25 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 26 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 27 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 28 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 29 / 31 Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 30 / 31 AD Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović Br. slika: 31 31 / 31

Vaše mišljenje nam je važno - ostavite nam komentar, nije potrebna registracija!