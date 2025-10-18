logo
Ko je bogatašica koja će kumovati Melini na vjenčanju? Srbi je ojadili za milione, a njen život je misterija

Autor Đorđe Milošević
0

Tamarin privatan život je misterija, ali ne krije da obožava luksuz i da u istom uživa.

Ko je bogatašica koja će kumovati Melini na vjenčanju? Srbi je ojadili za milione, a njen život je m Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Modna kreatorka Melina Džinović, nakon razvoda od pjevača Harisa Džinovića, odlučila je da započne novi život na Azurnoj obali, gde uživa sa svojim novim vjerenikom. Iako identitet njenog izabranika još uvek nije otkriven javnosti, pojavila se informacija da će Melini kuma na venčanju biti bogata naslednica Tamara Eklston, ćerka njene kume sa venčanja sa Harisom — Slavice Eklston.

Tamara Eklston, ćerka bivšeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona i Slavice Eklston srpskog porijekla, poznata je po luksuznom životnom stilu i velikom bogatstvu. Međutim, njen život nije bio bez turbulencija — u decembru 2019. godine postala je meta provalnika koji su opljačkali njen raskošan dom u Londonu.

Tom prilikom ukradeni su dijamanti, nakit i predmeti vrijedni milione funti, o čemu su pisali svi svetski mediji. Tamara je nakon pljačke ponudila nagradu od 6 miliona funti za informacije koje bi pomogle u pronalasku ukradenih dragulja.

"Ovaj incident još uvek traumatizuje moju porodicu i mene. Pomisao na te odvratne ljude koji pretražuju svaku sobu u mom domu, upadaju u moj dom, dodiruju moje stvari i kradu neke od najvrednijih stvari za mene, znači da nikada neću moći mirno spustiti glavu u toj kući s istim osećajem sigurnosti koji sam nekada imala", rekla je tada Tamara za britanske medije

Govoreći o provalnicima, dodala je:

"Odvratni su. Muka mi je od ovih nitkova. Vidjela sam im lica. Jezivo je."

Ko je Tamara Eklston?

Tamara Eklston je ćerka nekadašnjeg vlasnika Formule 1 Bernija Eklstona i Slavice Eklston, porijeklom Srpkinje. Njih dvoje su u braku bili nekoliko decenija, tokom kojeg su dobili dvije ćerke, Tamaru i Petru, a njihov razvod smatra se jednim od najskupljih. Naime, Slavica je profitirala čak 1.2 milijarde dolara. Naslednica Tamara već godinama je u skladnom braku sa Džejem Rutlandom sa kojim je prije nekoliko godina dobila drugu ćerku.

