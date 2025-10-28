Pjevačica se šokirala kad je čula gdje Marić možda prelazi: Burno reagovala i priznala sve o njihovom odnosu

Jelena nije krila radost zbog informacije da će se Marić možda naći na čelu RTS-a.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Pjevačica Jelena Karleuša prokomentarisala je navode da će se novinar Milomir Marić možda naći na čelu RTS-a. Predrag Azdejković, član upravnog odbora RTS-a gostujući u Info jutru komentarisao je spekulacije da će poznati novinar, autor i urednik biti novi generalni direktor Javnog servisa, nakon što je, posle 18 godina rada, dao otkaz na Hepi televiziji.

Ova informacija posebno je obradovala Jelenu Karleušu koja je na Javnom servisu godinama bila zabranjena.

"To bi stvarno bilo predivno. Volim Marića, on je moj decenijski prijatelj. Prva sam pjevačica koja je bila na naslovnoj strani njegovog čuvenog magazina "Profil", a u isto vrijeme je izlazio magazin "Dama", koji je uređivala njegova supruga Vesna Radusinović. Tako da sam ja u isto vrijeme bila na obje naslovne strane, kao pjevačica koja je u to vrijeme imala nekih dvadesetak godina. Od tada naše prijateljstvo i poznanstvo važi. Prosto moram da kažem da sam ja doživjela veliku nepravdu kad je riječ o RTS-u, jer sam čitavu karijeru zabranjena na tom kanalu. Nadam se, da ako bi on došao, da će ta nepravda biti otklonjena, u stvari sigurna sam da hoće", kaže Jelena za "Informer" koju sada ništa ne sprječava da učestvuje na takmičenju "Pesma za Evroviziju":

"Kada je riječ o Eurosongu imam otvorene karte, nema više osobe koja je sve to kočila, a to je Olivera Kovačević. Možda malo da se slegne prašina, pa da pobijedimo na tom Eurosongu."

Izvor: Informer/ Mondo