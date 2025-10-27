logo
"Pjesma je napisana za Divnu i mene": Naslovni hit sa albuma Nataše Bekvalac prvobitno namijenjen Karleuši?

Autor Marina Cvetković
0

Pop pjevačica Nataša Bekvalac izdala je novi studijski album pod nazivom "Mama", na kojem se nalazi istoimena pjesma. JK tvrdi da je pjesma namijenjena njoj.

Pjesma Nataše Bekvalac prvobitno namijenjena Karleuši? Izvor: YouTube/ AmiG Show/screenshot

Pop pevačica Nataša Bekvalac izdala je novi studijski album pod nazivom "Mama", posle 9 godina pauze. Publika je dugo čekala njen povratak, a Nataša Bekvalac je novim hitovima opravdala očekivanja publike, barem ako je suditi po komentarima ljudi na društvenim mrežama.

Numera koja se najviše istakla, je ona po kojoj je album i dobio ime - "Mama", a tome je dodatno doprinio i spot u kojem se pojavljuje Natašina majka.

Nataša je sa mnogo emocija pričala o ovoj pjesmi, kao i spotu u kojem leži mami u krilu i plače, dok je ona češlja.

Ipak, ono što do sada nije bilo poznato jeste činjenica da je ova pjesma zapravo bila namijenjena Jeleni Karleuši, bar kako ona tvrdi. Tekst je napisala talentovana Nadica Mutavdžić, a Jelena Karleuša je na društvenoj mreži "X" otkrila da je pjesma napisana za nju i njenu pokojnu majku Divnu.

"Pjesma 'Mama' koju je Nataša Bekvalac tako lijepo donijela, napisana je za Divnu i mene. Tekstopisac Nadica Mutavdžić mi je to otkrila i dirnula me. Žao mi je što joj se nisam javila i nisam to znala. Svakako je Nataša prelijepo to izvela", napisala je Jelena Karleuša.

