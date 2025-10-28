Jelena Karleuša je došla na suđenje povodom tužbe Svetlane Cece Ražnatović koja je tužila pjevačicu zbog izjave da joj je Oliver Mandić rekao da se ne vozi sa Ćandom jer mu se sprema ubistvo

Izvor: KURIR/Boba Nikolić

Jelena Karleuša stigla je u Drugi osnovni sud u Beogradu, gdje se održava suđenje po tužbi Svetlane Cece Ražnatović, zbog izjave koju je Karleuša dala o situaciji koja se desila prije 20 godina kada joj je Oliver Mandić prenio saznanja da ne treba da se vozi sa Zoranom Davidovićem Ćandom jer se sprema njegovo ubistvo.

Karleuša je došla na suđenje, a Ceca i Oliver Mandić, koji je trebalo da svjedoči, nisu se pojavili.

Pogledajte Jelenino izdanje:

Vidi opis "Imala sam noćne more zbog ovog ročišta": JK na sudu ko direktorka, iz bijesne mečke izašla u odijelu i s kravatom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: KURIR/Boba Nikolić Br. slika: 11 11 / 11

"Imala sam noćne more pred ovo suđenje. Navikla sam da živim takav život u svijetu gdje postoje ljudi kao što su ovi moji neprijatelji. Ovoj agoniji će vjerovatno doći kraj kad bude shvatila da mora da plaća sudske troškove i da gubi sudske procese. Nemam pojma da li će Ceca doći, ali Oliver Mandić mora da se pojavi ja mislim. Ja sam pošten građanin ove zemlje, odazivam se svakom pozivu suda. Pošteni ljudi dolaze i odazivaju se. I to je jedna vrsta pritiska da se dobri i pošteni ljudi odgovore od toga da govore istinu koja jako puno boli", rekla je Karleuša prije suđenja.

Na sud zbog izjave o Ćandi

Podsjetimo, Jelena Karleuša je ispričala da joj je pjevač Oliver Mandić rekao da ne treba da se vozi sa tadašnjim dečkom Zoranom Davidovićem Ćandom, jer se sprema njegovo ubistvo.

Vidi opis "Imala sam noćne more zbog ovog ročišta": JK na sudu ko direktorka, iz bijesne mečke izašla u odijelu i s kravatom Oliver Mandić, Saša Popović, Svetlana Ražnatović, Aco Pejović, Ostoja Mijailović Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MONDO Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 9 9 / 9 AD

Na prošlom ročistu je otkrila detalje suđenja:

"Riječ je o mojoj izjavi gdje sam pričala o situaciji koja se desila prije 20 godina kada mi je Oliver Mandić prenio saznanja da ne treba da se vozim sa Zoranom Davidovićem, jer se sprema njegovo ubistvo i spasao mi je život. Prvi put kad se nisam vozila sa Zoranom, ubijen je. Ja sam se zahvalila za to, ali me je Svetlana Ražnatović tužila za to, problem je što je moj život spasen", otkrila je Jelena posle suđenja.

Oliver Mandić sve negirao

Oliver je demantovao ovu Jeleninu izjavu.

"Sve što je Karleuša izgovorila je velika laž. Ona je ozbiljno bolesna. Poručio bih joj da vježba pjevanje i da se liječi", izjavio je Mandić.