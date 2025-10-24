logo
Jovana Jeremić proslavlja 35. rođendan: Voditeljka nije štedjela na dekoraciji, sve pršti od luksuza

Jovana Jeremić proslavlja 35. rođendan: Voditeljka nije štedjela na dekoraciji, sve pršti od luksuza

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
0

Jovana Jeremić danas slavi svoj 35. rođendan, a dekoracija u restoranu ostavlja bez daha.

Jovana Jeremić proslavlja 35. rođendan Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jovana Jeremić danas proslavlja svoj 35. rođendan u jednom prestoničkom restoranu. Jovana je poznata po svojim gala proslavama, a ni ovaj put nije štedjela.

Pogledajte kako izgleda dekoracija za rođendan Jovane Jeremić:

Ekipa MONDO portala usnimila je luksuzni restoran, koji je  dekorisan je crvenim ružama i zlatnim detaljima, a tu je i pano sa natpisom "zlatna djevojka" na engleskom jeziku i velikim krilima. 

Podsjetimo, Jovana Jeremić je sebi za rođendan kupila luksuzni automobil. Ona je ovu informaciju podijelila sa svojim pratiocima na Instagramu.

"Uskoro ce moj rođus, a ja samu sebe najbolje umijem obradovati. Zasluženo! 25.10. Dobro, ne kažem da nema još onih koji me znaju dobro... Megalomanka sam samo prema sebi jer sam svoje želje sama sebi ostvarila...Sad idemo najjači level... Nastavljamo! Zlatno doba je zlatno! A kreće... Ne volim lažnu skromnost i obožavam sebe sto ne moram da je glumim u javnosti. Živim bas kako hoću", napisala je Jovana koja se slikala u skupocenom novom automobili.

Tagovi

Jovana Jeremić rođendan

