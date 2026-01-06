Obnova ovih baza deo je šire strategije poznate kao Agilno borbeno zapošljavanje (ACE), koja naglašava disperziju snaga kako bi se smanjila ranjivost na kineske balističke rakete dugog dometa.

Izvor: PJF Military Collection / Alamy / Profimedia

Sjedinjene Američke Države intenzivno proširuju svoje vojne kapacitete u Tihom okeanu, obnavljajući vazduhoplovne baze iz Drugog svjetskog rata na ostrvima poput Guama i Tinijana kako bi se pripremile za potencijalni sukob sa Kinom, saznaje Njuzvik.

Projekti modernizacije, usmjereni na stvaranje "vazdušnih koridora" za brzu vojnu projekciju snaga, dio su strateškog plana za jačanje američkog prisustva u regionu usred rastućih tenzija sa Pekingom. Vazduhoplovne baze na ostrvima Guam i Tinian, ključne tačke tokom Drugog svjetskog rata, ponovo se pretvaraju u važna vojna čvorišta.

Izvor: Sina Schuldt / AFP / Profimedia

Nortvest Fild, koji se nalazi nedaleko od glavnog aerodroma na Guamu, vazduhoplovne baze Andersen, obnovljen je sa dvije piste sposobne za operacije strateških vazdušnih transportera i taktičkih aviona marinaca.

"Od 2024. godine, radovi na aerodromu uključivali su čišćenje i obnavljanje taksi staza i parking mjesta za parkiranje aviona, uključujući 27 ključnih lokacija za velike potporne avione", izvijestio je Njuzvik. Pored toga, izgrađeni su novi bunkeri za skladištenje municije između aerodroma Nortvest Fild i vazduhoplovne baze Andersen.

Međunarodni aerodrom Tinijan se proširuje kako bi služio kao alternativni aerodrom u slučaju da glavne baze budu oštećene raketnim napadima.

"Izvođači radova modifikuju liniju za parkiranje aviona, dodaju podzemne sisteme za skladištenje i distribuciju goriva koji mogu da crpe gorivo direktno sa broda u luci i grade hangare za smještaj tankera KC-135", navodi se u izvještaju. Ovi radovi su deo šire strategije za jačanje druge ostrvske linije, koja uključuje Guam, Tinijan i druga ostrva, kako bi se ograničila kineska pomorska i vazdušna aktivnost u potencijalnim ratnim uslovima.

Izvor: APFootage / Alamy / Profimedia

Na Filipinima se takođe nadograđuju vazduhoplovne baze Maktan-Benito Ebuen, Klark, Subik Bej i Basa kako bi se smjestile dodatne letjelice, uključujući borbene avione i tenkere. Program GENUS (Globalna preduzetnička mreža za univerzalnu održavanje) identifikovao je ove baze kao ključne za logističke jedinice koje bi popravljale oštećene avione i vraćale ih u borbenu gotovost u ratu sa Kinom.

"GENUS pregovara sa vladama Indije, Singapura i Japana o uspostavljanju dodatnih logističkih čvorišta", otkriva Njuzvik, naglašavajući američke napore da stvore fleksibilnu mrežu u regionu. Aerodrom Vejk Ajland, strateška tačka za taktičke avione, korišćen je u decembru za testiranje mogućnosti raspoređivanja marinaca, uključujući radar za protivvazdušnu odbranu i komunikacionu opremu.

Ostrvo je takođe predviđeno za vežbu "Palmetto Challenge 2026.", gdje će osam teretnih aviona C-17 učestvovati u simuliranim ratnim uslovima.

"Ostrva čine ključnu liniju odbrane poznatu kao druga ostrvska linija, koncept iz Hladnog rata koji se koristio za obuzdavanje kineske vojne aktivnosti", piše Njuzvik.

Izvor: APFootage / Alamy / Profimedia

Republikanski senator Rodžer Viker, predsjednik Odbora za oružane snage Senata, posjetio je u avgustu Guam, Tinijan, Palau, Filipine i Tajvan kako bi pregledao vojne građevinske projekte. "Živimo u najopasnijem trenutku za nacionalnu bezbjednost od Drugog svetskog rata", rekao je Viker, ističući važnost jačanja saveza u indo-pacifičkom regionu.

Obnova ovih baza dio je šire strategije poznate kao Agilno borbeno zapošljavanje (ACE), koja naglašava disperziju snaga kako bi se smanjila ranjivost na kineske balističke rakete dugog dometa. Tinijanova mreža aerodroma, istorijski poznato po lansiranju atomskih bombardera na Japan 1945. godine, smatra se ključnom za projektovanje moći u Pacifiku. "Cilj je stvoriti mrežu aerodroma koja komplikuje kinesko ciljanje i omogućava brzo raspoređivanje", navodi se u izvještaju.