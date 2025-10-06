Njena fotografija krenula je masovno da se šeruje putem društvenih mreža i mnogi ističu da joj ne priliče ovakve rečenice.

Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, često zbog svojih izjava, ali i provokativnih stajlinga, izaziva pažnju javnosti, pa je tako bilo i ovoga puta.

Voditeljka je podelila fotografija nakon treninga, pohvalivši se titulom "najbolje zadnjice Srbije", što je pokrenulo veoma burne komentare.

Vidi opis "Preteruješ, voditeljka si, a ne starleta": Izjava Jovane Jeremić ponovo pokrenula haos na mrežama (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 10 10 / 10

"Moj moto je prirodna lepota. I dalje držim tron, 1. g*ze Srbije. Već tri dogodine. Samo ću reći, ove godine sam najjača u svakom smislu. Telo mi nikad bilo bolje", napisala je u opisu.

Jovana Jeremić hvali zadnjicu

Izvor: Instagram/printscreen/jeremicjovana

Njena fotografija krenula je masovno da se šeruje putem društvenih mreža i mnogi ističu da joj ne priliče ovakve rečenice.

"Jovana, voditeljka si nisi starleta", "Malo preteruješ, ali dobro, navikli smo"; "Bravo, samo tako nastavi", "Odličan pet!", "Ovo je stvarno apsurd", bili su podeljeni komentari, kao i uvek kada je Jovana u pitanju.

Uvela novo pravilo u Jutarnjem

Naime, Jovana je istakla da radi na svom fizičkom izgledu za novu sezonu, a da za njene goste važi isto to - da budu, kako kaže, "stomaka bez".

"Za septembar treba biti u formi. Moja je nikad jača. A vi, kakvi ste? Pihtije skidajte jer one ne dolaze u obzir u novoj TV sezoni! Studio budućnostu traži futuristički izgled. Meni je fizicki izgled jako važan. Televizija se prvo gleda, pa sluša! Kao što vas žena prvo privuče atraktivnošću, a zadržava pameću i mudrošću! Posebno vazi pravilo za moje goste. Stomaka bez!", naglasila je Jovana.

Možda će vas zanimati Mitrović došao u Jutarnji i rasplakao Jovanu Jeremić: Ovo nikada nije doživela, slomila se od bola

NIje prvi put

Jeremićeva se jednom prilikom pojavila u studiju u crnom korsetu preko kog je obukla sako iste boje, a u prvom planu bio je njen dekolte.

Pogledajte stajlinge Jovane Jeremić u Jutarnjem programu:

Vidi opis "Preteruješ, voditeljka si, a ne starleta": Izjava Jovane Jeremić ponovo pokrenula haos na mrežama (Foto) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Pink/PrintScreen Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagam/jeremicjovana Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/printscreen Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: IG jeremicjovana Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Pink printscreen Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Printscreen/Pink Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/jeremicjovana Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Skupa žena. Žene više ne plaču, one naplate", napisala je u opisu objave Jeremićeva, a komentari su se samo nizali.

"Ovakav stajling nije premeren za voditeljku Jutarnjeg programa", "Prelepo", Super si Jovana, samo tako nastavi", nizali su se brojni komentari, ali nema sumnje da je voditeljka još jednom izazvala veliku buru.