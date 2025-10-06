logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Preteruješ, voditeljka si, a ne starleta": Izjava Jovane Jeremić ponovo pokrenula haos na mrežama (Foto)

"Preteruješ, voditeljka si, a ne starleta": Izjava Jovane Jeremić ponovo pokrenula haos na mrežama (Foto)

Autor Đorđe Milošević
0

Njena fotografija krenula je masovno da se šeruje putem društvenih mreža i mnogi ističu da joj ne priliče ovakve rečenice.

Jovana Jeremić stajling Izvor: Instagram printscreen / jeremicjovana

Voditeljka Jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, često zbog svojih izjava, ali i provokativnih stajlinga, izaziva pažnju javnosti, pa je tako bilo i ovoga puta.

Voditeljka je podelila fotografija nakon treninga, pohvalivši se titulom "najbolje zadnjice Srbije", što je pokrenulo veoma burne komentare.

"Moj moto je prirodna lepota. I dalje držim tron, 1. g*ze Srbije. Već tri dogodine. Samo ću reći, ove godine sam najjača u svakom smislu. Telo mi nikad bilo bolje", napisala je u opisu.

Jovana Jeremić hvali zadnjicu
Izvor: Instagram/printscreen/jeremicjovana

Njena fotografija krenula je masovno da se šeruje putem društvenih mreža i mnogi ističu da joj ne priliče ovakve rečenice.

"Jovana, voditeljka si nisi starleta", "Malo preteruješ, ali dobro, navikli smo"; "Bravo, samo tako nastavi", "Odličan pet!", "Ovo je stvarno apsurd", bili su podeljeni komentari, kao i uvek kada je Jovana u pitanju.

Uvela novo pravilo u Jutarnjem

Naime, Jovana je istakla da radi na svom fizičkom izgledu za novu sezonu, a da za njene goste važi isto to - da budu, kako kaže, "stomaka bez".

"Za septembar treba biti u formi. Moja je nikad jača. A vi, kakvi ste? Pihtije skidajte jer one ne dolaze u obzir u novoj TV sezoni! Studio budućnostu traži futuristički izgled. Meni je fizicki izgled jako važan. Televizija se prvo gleda, pa sluša! Kao što vas žena prvo privuče atraktivnošću, a zadržava pameću i mudrošću! Posebno vazi pravilo za moje goste. Stomaka bez!", naglasila je Jovana.

Možda će vas zanimati

NIje prvi put

Jeremićeva se jednom prilikom pojavila u studiju u crnom korsetu preko kog je obukla sako iste boje, a u prvom planu bio je njen dekolte.

Pogledajte stajlinge Jovane Jeremić u Jutarnjem programu:

"Skupa žena. Žene više ne plaču, one naplate", napisala je u opisu objave Jeremićeva, a komentari su se samo nizali.

"Ovakav stajling nije premeren za voditeljku Jutarnjeg programa", "Prelepo", Super si Jovana, samo tako nastavi", nizali su se brojni komentari, ali nema sumnje da je voditeljka još jednom izazvala veliku buru.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jovana Jeremić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ