Voditeljka Jutarnjeg programa na Pink televiziji, Jovana Jeremić, često zbog svojih izjava, ali i provokativnih stajlinga, izaziva pažnju javnosti, pa je tako bilo i ovoga puta.
Voditeljka je podelila fotografija nakon treninga, pohvalivši se titulom "najbolje zadnjice Srbije", što je pokrenulo veoma burne komentare.
"Preteruješ, voditeljka si, a ne starleta": Izjava Jovane Jeremić ponovo pokrenula haos na mrežama (Foto)
"Moj moto je prirodna lepota. I dalje držim tron, 1. g*ze Srbije. Već tri dogodine. Samo ću reći, ove godine sam najjača u svakom smislu. Telo mi nikad bilo bolje", napisala je u opisu.
Njena fotografija krenula je masovno da se šeruje putem društvenih mreža i mnogi ističu da joj ne priliče ovakve rečenice.
"Jovana, voditeljka si nisi starleta", "Malo preteruješ, ali dobro, navikli smo"; "Bravo, samo tako nastavi", "Odličan pet!", "Ovo je stvarno apsurd", bili su podeljeni komentari, kao i uvek kada je Jovana u pitanju.
Uvela novo pravilo u Jutarnjem
Naime, Jovana je istakla da radi na svom fizičkom izgledu za novu sezonu, a da za njene goste važi isto to - da budu, kako kaže, "stomaka bez".
"Za septembar treba biti u formi. Moja je nikad jača. A vi, kakvi ste? Pihtije skidajte jer one ne dolaze u obzir u novoj TV sezoni! Studio budućnostu traži futuristički izgled. Meni je fizicki izgled jako važan. Televizija se prvo gleda, pa sluša! Kao što vas žena prvo privuče atraktivnošću, a zadržava pameću i mudrošću! Posebno vazi pravilo za moje goste. Stomaka bez!", naglasila je Jovana.
NIje prvi put
Jeremićeva se jednom prilikom pojavila u studiju u crnom korsetu preko kog je obukla sako iste boje, a u prvom planu bio je njen dekolte.
Pogledajte stajlinge Jovane Jeremić u Jutarnjem programu:
"Skupa žena. Žene više ne plaču, one naplate", napisala je u opisu objave Jeremićeva, a komentari su se samo nizali.
"Ovakav stajling nije premeren za voditeljku Jutarnjeg programa", "Prelepo", Super si Jovana, samo tako nastavi", nizali su se brojni komentari, ali nema sumnje da je voditeljka još jednom izazvala veliku buru.