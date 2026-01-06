"Ne čujem se s Brenom": Suzana Jovanović šokirala priznanjem o kumi, otkrila i da li će djeca biti u filmu o Popoviću

Suzana Jovanović se osvrnula na odnos sa kumom, i priznala da se nije čula sa njom.

Suzana Jovanović osvrnula se na tešku godinu iza sebe u emisiji "Godina sa Suzanom" na Kurir televiziji, otvorivši dušu o najpotresnijim trenucima.

Dotakla se smrti Saše Popovića, nagađanja oko nasledstva ali i filma o estradnom magu.

- Na ideju sam došla odmah posle sahrane. Smatrala sam da takav čovjek zaslužuje da uradimo dokumentarni film o njemu. Ostavio je veliki pečat iza sebe, i kao umjetnik i kao čovjek, i kao vizionar, i kao saradnik, i kao prijatelj. I kao otac, suprug. Sve u jednoj osobi. Nismo mogli sve ljude da stavimo u film. Bukvalno bih morala da pozovem pola Srbije da govori o Saletu. Film će biti iz dva dijela - prvi će biti emitovan 28. februara prije "Zvezda Granda", drugi sjutradan, prije "Nikad nije kasno", baš na 1. mart, kad je preminuo - započela je Suzana.

Potom se dotakla i Karleuše koju je pozvala da bude dio projekta.

- Tako je. Zvala sam sve, ne vodim nikakve ratove, ni s kim nisam u lošim odnosima, nema zlih i ružnih riječi, ja ih barem nemam. Ne znam, ako neka druga strana razmišlja drugačije od mene, ne ulazim u to. Ali što se mene tiče, s moje strane, ja sam sa svim ljudima u dobrim odnosima. S moje strane nema zle krvi ni prema kome.

I Brena će biti?

- Hoće, naravno.

Ti i ona se ne čujete i dalje?

- Nisam se čula s njom.

Čak i kad je pozvana da snimi film?

- Nisam.

Pa zar to nije čudno?

- Ne bih o tome da pričam. Kako je, tako je. Idemo dalje - dodala je Suzana.

Ona je otkrila i da li će se djeca pojaviti u filmu o Saši:

- Da, svi ćemo govoriti. Njih je jako teško natjerati da stanu pred kamere. Naravno da su pričali, pa mislim, bilo bi malo ružno da nisu izašli i da nisu pričali o ocu. Očekuju svi, očekuje nacija da vidi Aleksandru, Danijela, snajku Tijanu, mene, na kraju krajeva.

