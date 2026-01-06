Bio je zvijezda "Žikine dinastije", a umro na Božić zaboravljen od svih: Saznala se istina o uništenom grobu glumca

Milan Srdoč bio je jedan od najvoljenijih glumaca jugoslovenske kinematografije, no, nakon njegove smrti pojavile su se fotografije grobnog mjesta koje je zapušteno, a prava istina bila je nevjerovatna.

Milan Srdoč bio je jedan od onih umjetnika čija se pojava pamtila čak i kad nije imao previše replika. Slavni glumac obilježio je jugoslovensku kinematografiju i ostavio neizbrisiv trag u gotovo pedeset filmskih ostvarenja. Iako često u epizodnim ulogama, njegov talenat i harizma činili su da svaki lik koji tumači postane upečatljiv i nezaboravan, od "doktora za boks" u filmu "Subotom uveče", preko lukvog nakupca u "Šestoj brzini" i prodavca u "Žikinoj dinastiji", do čika Ilije u popularnoj dječjoj seriji "Neven". Šira publika pamti ga kao prodavca lozova Migu iz kultnog serijala "Lude godine", gdje je, uprkos skromnoj minutaži, postao jedan od ključnih i omiljenih članova filmske družine.

Rođen 3. januara 1920. godine u Rijeci, u porodici brodograditelja, Srdoč se isprva nije školovao za glumca. Završio je zanat metalostrugara, ali ga je ljubav prema sceni vrlo rano odvela u amatersko pozorište, gde je i započeo svoj glumački put.

Pored filma, Srdoč je ostvario bogatu pozorišnu karijeru, nastupajući na scenama širom zemlje, među kojima su pozorišta u Zaječaru, Beogradska komedija i Narodno pozorište. Imao je priliku da se okuša i u vestern produkcijama, gdje je sarađivao sa slavnim glumcem Stjuartom Grejndžerom, a pojavio se i u filmu "Suton" Gorana Paskaljevića, rame uz rame sa Karlom Maldenom, holivudskom zvijezdom srpskog porijekla.

Međutim, njegov život nije bio oduvijek slava, med i mlijeko. Rani život obilježila su teška ratna iskustva. Tokom Drugog svjetskog rata Milan Srdoč je u poslednjem trenutku izbjegao strijeljanje zahvaljujući pomilovanju, dok je njegov kolega iz glumačke grupe, Duško Ilić, tragično izgubio život. Nakon toga, Srdoč je upućen na Sremski front, gdje je lakše ranjen, ali je preživio i nastavio da gradi izuzetnu umjetničku karijeru.

Preminuo je 7. januara 1988. godine, na Božić, u 68. godini, tiho i skromno, baš kao što je i živio, zaboravljen od svih. Međutim, potom se u javnosti pojavila vijest da je grob slavnog glumca uništen.

"Prije više od dvije godine, jedan naš visokotiražni dnevni list je objavio priču o ruiniranoj porodičnoj grobnici Milana Srdoča na Novom bežanijskom groblju. Pod utiskom članka odem na groblje. Lako nađem grobnicu jer su objavljene njene slike i broj parcele. Gledam je, stvarno je u lošem stanju, nema spomenika, samo dva krsta koja se raspadaju na utonuloj zemlji sa imenima Milan Srdoč i Jelica Srdoč. Odlučim se da sredim grobno mjesto besplatno i da animiram javnost da se skupe sredstva za spomenik. Ali za sve to mi je trebala saglasnost korisnika grobnog mjesta, Srdočevog sina, i tako se ja uputim kod njega na Banovo brdo", pričao je tada Ratko Vujović, pokretač akcije "Nezaboravljeni", u kojoj pogrebne firme besplatno čiste grobove znamenitih građana, pripremajući nas za drugi dio priče.

"Čovjek me zbunjeno pustio u kuću jer sam mu rekao da mu nudim pomoć i da su mu sve moje usluge besplatne. Na njegovo pitanje: 'Odakle ste znali moga oca?', odgovorio sam da sam poštovalac njegovog lika i djela i da sam u novinama saznao za problem koji ima sa porodičnom grobnicom. Narednih pola sata čovjek mi je pričao o njegovim finansijskim problemima i zašto ocu nije podigao spomenik. Odbio je svaku vrstu pomoći koju sam mu nudio i rekao je da to mora sam da uradi kada proda neke dionice. Na kraju našeg razgovora rekao sam da poštujem njegovu želju, ali mislim da država treba da podigne spomenik njegovom ocu. Čovjek me je zbunjeno pitao: 'Zašto?', na šta sam ja odgovorio. 'Ipak je vaš otac istaknuti glumac'. E, tu je nastupio pravi šou! Moj otac je radio u Jugopetrolu, točio gorivo. On nije glumac, samo se identično zovu!“, rekao je tada Ratko za Blic kroz smijeh, te dodao da je grobno mjesto pravog Milana Srdoča pronašao, ali da porodica nije imala sluha za njegovu ideju.

Slike koje kruže društvenom mrežom X jesu sa grobnog mjesta supružnika Milana i Jelice Srdoč, ali iako je čovjek bio Milan Srdoč - to nije taj Milan Srdoč.