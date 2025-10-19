Pozivnica za rođendan Jovane Jeremić izazvala burne reakcije: Jednu stvar nikako ne želio jer to "ne podnosi"

Voditeljka Jovana Jeremić naredne nedelje obilježava 35. rođendan u jednom prestoničkom lokalu.

Jovana Jeremić planira proslavu 35. rođendana u prestoničkom lokalu, a tim povodom pozvala je svoje prijatelje i saradnike i podijelila im specijalne pozivnice. Ona je na njima, u svom stilu, bila direktna u svojim željama.

"Zabranjeno donošenje cvijeća, slavljenica ne podnosi cvijeće", piše između ostalog, na pozivnici.

Šta Jovana želi za rođendan?

Jeremićeva je otkrila šta želi za 35. rođendan koji će proslaviti 25. oktobra. Najavila je veliku žurku, a s obzirom na to da trenutno nema partnera, mnoge je iznenadila njena objava, ali i zaintrigirala. Na fotografiji koju je Jovana podelila, su baka i deka zagrljeni i predstavljaju istrajnu i iskrenu ljubav.

"Šta želiš za rođendan dragi?" upitala je baka, a deka je odgovorio: "Još jednu godinu sa tobom ljubavi".

Ova poruka je očigledno oduševila Jeremićevu, te je poželela da i ona nađe ljubav svog života.

Šta je ispričala o svom mačoru?

Jeremićeva u prethodnom periodu prošla je kroz težak period kada je izgubila oca, a nedavno je posjetila svoju majku u Ljigu, gradu u kojem je odrasla sa roditeljima. Jeremićeva je otkrila sa čime se tada susrela.

"Mačor Mija koji je došao kod nas kada je moj otac umro. Nije ovo mačor, to je mužjak prve klase. Kada sam ga uhvatila za vrat, osjetila sam prejaku energiju. Mačak ne odlazi od mene, samo ide za mnom i ne ostavlja me na miru. Zna kako treba sa mojim karakterom. Ja njemu priđem i pomazim ga, on se samo umiljava, prede, ali malo me i kulira, što me je iznerviralo. Naljutih se i kretoh, normalno... Dira mi moju sujetu", napisala je Jovana.

"Ja krenem da odem, on mi je ščepao ruku zubima i šapom bez da me ogrebe. Ja ovakvog mačka srela nisam. Ovo je lav i tigar u jednom, ali je ekstremno posesivan, ali i pažljiv", dodala je.

"Znači nije me ogrebao, nije me povredio, a mačak opseda. Previše ga volim. Ovo je već opsesija. Kao i sve kod mene kada nešto volim. Nastavak priče je kada ga ponovo posjetim, mada me ne bi začudilo i da zapuca za Beograd da mi grebe na vrata da me iznenadi. Ludak moj", napisala je Jeremićeva.

