Dejan Stanković je istakao da je zadovoljan onim što je vidio na premijeri svog tima na pripremama u Turskoj. Što se tiče taktike, za sada je samo sigurno da će Zvezda igrati sa četvoricom pozadi.

Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot

Vratio se Dejan Stanković na klupu Crvene zvezde i to pobjedom. Golovima Aleksandra Kataija i Nemanje Radonjića trijumfovali su crveno-bijeli nad njemačkim trećeligašem Manhajmom. Stanković je bio zadovoljan prije svega tim što su svi dobili šansu i što su uspjeli da završe meč.

"U svakom slučaju je jako rano. Odradili smo tri treninga i igrali dva puta 45. Znali smo da je ovo tvrda ekipa. Mnogo trke, mnogo duela. Najbitnije mi je da su svi na nogama zuavršili utakmicu, da se niko nije povrijedio. Ne brinem se, momci su jako motivisani. Zadovoljan odnosom, ali sigurno je falilo malo svježine. Sad da pričamo da nam treba svhežine, idemo meč po meč. dan po dan. Nama je bitno da u pucanj uletimo 22. i 29. sve do tada koristimo da budemo sve bolji", rekao je Stanković za "Arenu sport" nakon prvog meča na priprema.

Što se tiče taktike istakao je da je siguran da će Crvena zvezda igrati sa četiri igrača u odbrani, ali da ćemo vidjeti kako će izgledati tim Zvezde napred.

"U taktičkom smislu da se opredijelimo na momke koji mogu da iznesu. Da se napravi lijepa grupa. Za sada su svi na 25-26 igrača, ali radićemo na tome da imamo dobre momke. Vidjećemo još formaciju, četiri pozadi je sigurno. Vidjećemo da li će biti 4-2-3-1 ili 4-3-3.

Zavisi i od transfera, da vidimo da li će biti dolazaka ili odlazaka. Klub radi odličan posao, ako stigne neko stigne, ako ne zadovoljan sam i ovim što imam", završio je Dejan Stanković.

(MONDO, N.L.)