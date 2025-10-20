Jovana se pohvalila kako radi špagu kao od šale: Fotkom zapalila mreže, razgibavanje pred rođendan u toku

Jovana se pohvalila svojim gimnastičkim vještinama, objavila je fotografiju kako radi špagu kao od šale.

Jovana Jeremić se sprema da proslavi svoj 35. rođendan ovog petka, a s obzirom da vodi računa o fizičkom izgledu teretanu redovno posjećuje.

Voditeljka se često hvali koliko je razgibana, a sada je objavila fotografiju na kojoj vidimo kako radi špagu kao od šale.

Jovana Jeremić pravi špagu

Na sebi je imala žute helanke i top u istom dezenu, a njena zadnjica je bila u prvom planu.

Uslijedili su komentari ispod objave: "Ovo je već teško izvesti. Perfect tijelo cijelo vrelo", "I dalje izazivaš", "Zavođenje 'pekarska kifla'".

Dobila auto za rođendan

Jovana se pohvalila i novim četvorotočkašem, a kako se sad saznaje, u pitanju je poklon za rođendan koji će proslaviti za pet dana. Objavila je set fotografija na kojima pozira pored luksuznog automobila, čija je vrijednost čak 60.000 eura.

Moćna mašina je Mercedesov đip iz serije GLC, a Jovana mu je već dala i nadimak.

"Jovana je nekoliko dana prije rođendana otišla u salon i preuzela svoj novi automobil. Riječ je o 'mercedesu' GLC kupe, kojem tepa nadimkom 'Grom'. Još ne želi da otkriva od koga ga je dobila, ali pretpostavljam da je u pitanju neki tajanstveni udvarač. Nije tajna da Jovana uživa u luksuzu, a ovo je definitivno poklon koji joj je izmamio osmijeh od uva do uva", otkriva izvor za Informer.