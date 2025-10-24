Kristijan došao kod Kristininih roditelja da je isprosi: Zet stariji od tasta, uslijedila urnebesna reakcija majke

Kristijan Golubović u rijalitiju "Zadruga" započeo je vezu sa 27 godina mlađom Kristinom Spalević, sa kojom je ostao u vezi i nakon izlaska iz rijalitiju.

Izvor: instagram/printscreen/kristina_spalevic

Kristina Spalević je Kristijanu Goluboviću podarila dvoje djece, a iako su nedavno imali krizu u odnosu, nastavili su dalje. Bivša zadrugarka neretko snima Golubovića u raznim situacijama, te je sada nasmijala sve snimkom kada je došao u kuću njenih roditelja da traži njenu ruku.

"Kristijane, hoćeš da pričaš sa mamom i tatom ono što si rekao? Ozbiljna je tema. Htio je da vas pita za moju ruku. Mora da se ispoštuje", počela je Spalevićeva.

"On ti uzeo i glavu i ruku i d**e", ubacila se njena majka.

"Stariji sam od tvog ćaleta"

Kristijan je u jednom trenutku otkrio da je stariji od njenog oca.

"Kristina, to tako ne ide usred razgovora nekog petog, ti si se sad sjetila to. Kakva bre, ruka, posebno da tražim, pa nisam ja u 16, veku, vitez. Stariji sam od tvog ćaleta, a kao: 'Izvini, možeš da mi daš ruku tvoje ćerke?' Dvoje djece, krenuli u srednju školu", govorio je Golubović.

