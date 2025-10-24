logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kristijan došao kod Kristininih roditelja da je isprosi: Zet stariji od tasta, uslijedila urnebesna reakcija majke

Kristijan došao kod Kristininih roditelja da je isprosi: Zet stariji od tasta, uslijedila urnebesna reakcija majke

Autor Marina Cvetković
0

Kristijan Golubović u rijalitiju "Zadruga" započeo je vezu sa 27 godina mlađom Kristinom Spalević, sa kojom je ostao u vezi i nakon izlaska iz rijalitiju.

Kristijan došao kod Kristininih roditelja da je isprosi Izvor: instagram/printscreen/kristina_spalevic

Kristina Spalević je Kristijanu Goluboviću podarila dvoje djece, a iako su nedavno imali krizu u odnosu, nastavili su dalje. Bivša zadrugarka neretko snima Golubovića u raznim situacijama, te je sada nasmijala sve snimkom kada je došao u kuću njenih roditelja da traži njenu ruku.

"Kristijane, hoćeš da pričaš sa mamom i tatom ono što si rekao? Ozbiljna je tema. Htio je da vas pita za moju ruku. Mora da se ispoštuje", počela je Spalevićeva.

"On ti uzeo i glavu i ruku i d**e", ubacila se njena majka. 

"Stariji sam od tvog ćaleta"

Kristijan je u jednom trenutku otkrio da je stariji od njenog oca.

"Kristina, to tako ne ide usred razgovora nekog petog, ti si se sad sjetila to. Kakva bre, ruka, posebno da tražim, pa nisam ja u 16, veku, vitez. Stariji sam od tvog ćaleta, a kao: 'Izvini, možeš da mi daš ruku tvoje ćerke?' Dvoje djece, krenuli u srednju školu", govorio je Golubović.

Pogledajte još slika para:

Možda će vas zanimati

Tagovi

kristijan golubović kristina spalević prosidba

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ