"Devedeset odsto poruka su bile starije žene": Kristina provjeravala Kristijanov telefon, evo šta je pronašla

Kristina Spalević otvoreno je govorila o svom odnosu sa Kristijanom Golubovićem nakon pomirenja, pa spomenula šta je pronašla u njegovom telefonu.

Izvor: Red Tv printscreen

Kristina Spalević gostovala je u emisiji *Magazin In* kod Sanje Marinković, gdje je govorila o ljubavi, odnosima i životu pod svetlima reflektora. Tom prilikom osvrnula se i na svoj brak sa Kristijanom Golubovićem, otkrivši da često prati njegove objave na društvenim mrežama. Kristina je istakla da mu vjeruje i otkrila kako uspeva da održi stabilan odnos i bliskost u njihovom braku.

"Nije bilo varanja, ali šta sam vidjela... Ja za njegovo dobro uvjek pratim njegov telefon. Da bih sačuvala njegovu intimu, ja u svakom momentu kad mu je ugašeno zvono i telefon ja nađem telefon. Ja to ne radim, nema potrebe, Kristijan bez mene neće da ide ni u prodavnicu, a wc je otvoren", započela je Kristina i nastavila:

Otkrila šta se nalazi u telefonu

"Kristijan je meni sam dao svoje mreže kad smo započeli odnos. Od kad je bio slobodan, šokantno, ali bila sam poštena. Posle sedma dana sam se odjavila sa njegovih profila. On se prvo dopisovao sa jednim dečkom i pričao mu je svoju verziju priče, a ja sam to čitala i nervirala se, kakva nepravda jer to nije tačno. U jednom momentu ja sa Kristijanovog profila pišem 'Lažeš, sramo te bilo' i pustim glasovne "Sram te bilo da tako pričaš čovjeku". Ovaj dečko nestao sa mreža posle" dodala je ona.

"Devedeset odsto poruka Kristijanu su bile starije žene koje su navijale za naš brak. Ostale su kako treba da nađe bolju i mlađu, klinke i zauzete su mu pisale", dodala je Kristina.

"Nikad nisam sumnjala u prevaru, muškarac mora da bude sit i umoran da bi bio vjeran, pa vi protumačite", rekla je Spalevićeva.

Pogledajte fotografije Kristine Spalević i Kristijana Golubovića: