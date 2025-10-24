Jašar Ahmedovski govorio je svom kolegi Halidu Bešliću.

Izvor: Instagram/jasar.ahmedovskii

Pjevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra, ostavivši iza sebe dubok trag, ne samo u muzici, već i u životima ljudi širom regiona. Na njegov večni počinak došlo je oko 100.000 građana, dok su se dirljive priče o njegovoj dobroti i pomoći drugima neprestano nizale.

Pogledajte fotografije Halida Bešlića:

Vidi opis Jašar Ahmedovski otkrio dugo čuvanu tajnu o Halidu: Evo kako šta mu je Bešlić uradio prije nekoliko decenija HALID BESLIĆ - Miljacka Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / RTS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Youtube printscreen / Halid Beslic Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Youtube Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Borislav Zdrinja/ATAIMAGES Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: instagram/printscreen/mrssladjanamandic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Printscreen TikTok Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Youtube printscreen/ Bosanska Sehara Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 9 9 / 9 AD

Jedan od onih kojima je Halid pomogao na samom početku muzičkog puta bio je i Jašar Ahmedovski, koji je kasnije otkrio koliko mu je ta podrška značila.

"Da, preporučio me u jednom restoranu, pošto sam ja kod njega prvi put došao gdje je on radio kao kafanski pjevač. Njegov upravnik restorana je htio da me ostavi da radim s njim tu. Kaže on: 'pa kako da radi? Nije on pjevačica, meni bi pjevačica trebala", rekao je Jašar i dodao:

"I onda on kaže, ima neki riblji restoran tamo na Ilidži, tamo nemaju pjevača, otiđi. Ja odem, otpjevam dvije-tri pjesme i odmah sam našao posao", ispričao je Jašar u jednom Amidži šou.

Pogledajte fotografije Jašara Ahmedovskog:

Ljekar mu produžio život za 9 godina

Podsjetimo, o pokojnom pjevaču riječi hvale iznio je dr Vlado Đajić, direktor UKC Republike Srpske, koji je otkrio kako mu je prije devet godina spasio život, ali i koliko su bili veliki prijatelji.

Đajić je otkrio detalje njihovog poznanstva i istakao koliko je truda uložio kako bi pronašao lijek za Halidovu bolest, tragajući od Rusije do Amerike, iako ga nije uspio pronaći. Ipak, bio je srećan što je mogao da mu produži život za devet godina.

"Uspio sam pravovremenom dijagnozom da otkrijem veliko suženje najbitnijeg krvnog suda u Halidovom vratu, jer da nisam, to bi ga dovelo do teškog moždanog udara s nesagledivim posledicama. Spasavanje života za mene nije samo posao, to je moja dužnost, moj poziv i najdublji izraz ljudskosti. Tako sam Halidu produžio život. A on, kao i svi veliki ljudi, o sebi je najviše rekao skromnošću, dobrotom i humanim odnosom prema ljudima. Ono po čemu je bio poseban jeste to što nije pravio razliku između bogatih i siromašnih, pjevao je isto i za pet i za 20.000 ljudi“, napisao je on.

Pogledajte kako je izgledao ispraćaj Halida Bešlića: