logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Jašar Ahmedovski otkrio dugo čuvanu tajnu o Halidu: Evo kako šta mu je Bešlić uradio prije nekoliko decenija

Jašar Ahmedovski otkrio dugo čuvanu tajnu o Halidu: Evo kako šta mu je Bešlić uradio prije nekoliko decenija

Autor Ana Živančević
0

Jašar Ahmedovski govorio je svom kolegi Halidu Bešliću.

Jašar Ahmedovski otkrio dugo čuvanu tajnu o Halidu Izvor: Instagram/jasar.ahmedovskii

Pjevač Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra, ostavivši iza sebe dubok trag, ne samo u muzici, već i u životima ljudi širom regiona. Na njegov večni počinak došlo je oko 100.000 građana, dok su se dirljive priče o njegovoj dobroti i pomoći drugima neprestano nizale.

Pogledajte fotografije Halida Bešlića:

Jedan od onih kojima je Halid pomogao na samom početku muzičkog puta bio je i Jašar Ahmedovski, koji je kasnije otkrio koliko mu je ta podrška značila.

"Da, preporučio me u jednom restoranu, pošto sam ja kod njega prvi put došao gdje je on radio kao kafanski pjevač. Njegov upravnik restorana je htio da me ostavi da radim s njim tu. Kaže on: 'pa kako da radi? Nije on pjevačica, meni bi pjevačica trebala", rekao je Jašar i dodao:

"I onda on kaže, ima neki riblji restoran tamo na Ilidži, tamo nemaju pjevača, otiđi. Ja odem, otpjevam dvije-tri pjesme i odmah sam našao posao", ispričao je Jašar u jednom Amidži šou.

Pogledajte fotografije Jašara Ahmedovskog:

Ljekar mu produžio život za 9 godina

Podsjetimo, o pokojnom pjevaču riječi hvale iznio je dr Vlado Đajić, direktor UKC Republike Srpske, koji je otkrio kako mu je prije devet godina spasio život, ali i koliko su bili veliki prijatelji.

Đajić je otkrio detalje njihovog poznanstva i istakao koliko je truda uložio kako bi pronašao lijek za Halidovu bolest, tragajući od Rusije do Amerike, iako ga nije uspio pronaći. Ipak, bio je srećan što je mogao da mu produži život za devet godina.

"Uspio sam pravovremenom dijagnozom da otkrijem veliko suženje najbitnijeg krvnog suda u Halidovom vratu, jer da nisam, to bi ga dovelo do teškog moždanog udara s nesagledivim posledicama. Spasavanje života za mene nije samo posao, to je moja dužnost, moj poziv i najdublji izraz ljudskosti. Tako sam Halidu produžio život. A on, kao i svi veliki ljudi, o sebi je najviše rekao skromnošću, dobrotom i humanim odnosom prema ljudima. Ono po čemu je bio poseban jeste to što nije pravio razliku između bogatih i siromašnih, pjevao je isto i za pet i za 20.000 ljudi“, napisao je on. 

Pogledajte kako je izgledao ispraćaj Halida Bešlića:

Možda će vas zanimati

Tagovi

Jašar Ahmedovski Halid Bešlić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ