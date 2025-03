Ovog poznatog folkera je vjenčao Saša Popović: Detalj iz privatnog života koji je malo ko znao

Pjevač se prisjetio i njihovog upoznavanja koje se desilo davne 1982. godine.

Izvor: YouTube/Grand Online

Folker Jašar Ahmedovski sa velikim emocijama prisjetio se svog dugogodišnjeg prijateljstva sa Sašom Popovićem i trenutka kada su se upoznali.

Njihova veza bila je izuzetno jaka, a bliskost su krunisali i kumstvom, jer je upravo Popović bio kum na njegovom vjenčanju. Jašar je ispričao kako su se upoznali i kako su kroz godine gradili prijateljstvo puno međusobnog poštovanja i podrške.

"Upoznao sam ga 1982. godine. sjajan čovjek, on je svima bio prijatelj, istinski i pravi prijatelj, ja sam izgubio prijatelja i kuma kojeg sam jako volio, on je meni bio kum na vjenčanju", rekao je Jašar pa dodao:

"Mi smo se godinama družili, borili zajedno, ovo je veliki gubitak za muziku, on je ovim mladima bio odskočna daska, svakome ko se borio i ko je zaslužio on im je pomogao. Ja sam Suzanu upoznao prije Saleta, mi smo se družili prije njega i iskreno znamo da je njoj najteže sada, ona će sada morati da živi za svoju djecu i za njega, za sve što je radio i uradio. On je bio pravi prijatelj, pozitivac, od njega nikada nikoga nije mogla da boli glava. Ovaj posao nije lak, vjerujem da je njemu bilo teško."

Izvor: Instagram/jasar.ahmedovskii

Nekoliko mjeseci se liječio od raka

Poslednjih nekoliko mjeseci Saša Popović borio se sa opakom bolešću i bio na liječenju u poznatoj klinici u Parizu. Pjevačica Ćana otkrila je da je za bolest saznao prekasno, što je dodatno otežalo njegovu borbu.

Povukao se iz javnosti prošle jeseni

Saša Popović se poslednji put u javnosti pojavio u oktobru 2024. godine. Iako je prethodnog ljeta aktivno radio na novoj sezoni "Zvezda Granda" i učestvovao u audicijama širom regiona, bolest ga je primorala da se povuče. Njegove kolege, želeći da mu pruže podršku, snimile su zajednički video kao znak ohrabrenja i podrške, jer nisu imali priliku da ga lično posjete.

Izvor: Pink/ Mondo