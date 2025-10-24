Pjevač zaratio sa Šakom Polumentom, a do juče bili dobri: Optužio ga da laže, pa ipak odlučio da snimi pjesmu

Emir Brunčević sukobio se sa kolegom Šakom Polumentom zbog pjesme.

Izvor: Instagram printscreen/sakopolumenta, Instagram printscreen/emirbruncevic

Emir Brunčević je na kraju ipak snimio i objavio pjesmu "Dete ulice", iako je ranije planirao da od nje odustane. Do promjene odluke došlo je nakon što je pjevač Šako Polumenta, s kojim je Emir trebalo da snimi duet, u poslednjem trenutku otkazao svoje učešće, navodno zbog zdravstvenih problema, što je Brunčević ocijenio kao neprofesionalno ponašanje.

Pogledajte fotografije Šaka Polumente:

Emir je potom javno izjavio da je, razočaran Šakovim ponašanjem, odlučio da odustane od pjesme. Međutim, nakon što ju je izveo uživo u emisiji "Amidži šou", usledile su brojne pozitivne reakcije publike.

"Zbog okolnosti koje su se izdešavale oko ove pjesme, u tom trenutku je odlučeno da je ni ne snimam, a onda se desio Amidži šou gdje sam otpjevao samo njen dio i reakcije su bile nevjerovatne. Posle stotina i stotina vaših poruka i komentara, shvatio sam da ne treba da odustanem od ove pjesme, jer ona očigledno ne odustaje od mene", rekao je on i dodao:

"Ova pjesma mi mnogo znači. Ova pesma dirnula je mnoge duše, a moja je puna jer znam da sam doprineo da ne bude zaboravljena. Uživajte, hvala vam na bezgraničnoj podršci!", poručio je Emir putem svojih društvenih mreža.

Izvor: Instagram printscreen/emirbruncevic

Podsjetimo, nakon što je Emir javno otkrio da se Šako nije pojavio na dogovorenom snimanju i da je navodni izgovor o bolesti bio neistinit, Polumenta je burno reagovao i počeo da ga vrijeđa. Tom prilikom je sebe nazvao "gigantom", dok je Emira nazvao pogrdnim imenima, uključujući i "idiota".

Ipak, velika većina publike stala je uz Emira, pružajući mu podršku, što ga je na kraju podstaklo da samostalno objavi pjesmu "Dete ulice".