Emir Brunčević sukobio se sa kolegom Šakom Polumentom zbog pjesme.
Emir Brunčević je na kraju ipak snimio i objavio pjesmu "Dete ulice", iako je ranije planirao da od nje odustane. Do promjene odluke došlo je nakon što je pjevač Šako Polumenta, s kojim je Emir trebalo da snimi duet, u poslednjem trenutku otkazao svoje učešće, navodno zbog zdravstvenih problema, što je Brunčević ocijenio kao neprofesionalno ponašanje.
Pogledajte fotografije Šaka Polumente:
Pjevač zaratio sa Šakom Polumentom, a do juče bili dobri: Optužio ga da laže, pa ipak odlučio da snimi pjesmu
Emir je potom javno izjavio da je, razočaran Šakovim ponašanjem, odlučio da odustane od pjesme. Međutim, nakon što ju je izveo uživo u emisiji "Amidži šou", usledile su brojne pozitivne reakcije publike.
"Zbog okolnosti koje su se izdešavale oko ove pjesme, u tom trenutku je odlučeno da je ni ne snimam, a onda se desio Amidži šou gdje sam otpjevao samo njen dio i reakcije su bile nevjerovatne. Posle stotina i stotina vaših poruka i komentara, shvatio sam da ne treba da odustanem od ove pjesme, jer ona očigledno ne odustaje od mene", rekao je on i dodao:
"Ova pjesma mi mnogo znači. Ova pesma dirnula je mnoge duše, a moja je puna jer znam da sam doprineo da ne bude zaboravljena. Uživajte, hvala vam na bezgraničnoj podršci!", poručio je Emir putem svojih društvenih mreža.Izvor: Instagram printscreen/emirbruncevic
Podsjetimo, nakon što je Emir javno otkrio da se Šako nije pojavio na dogovorenom snimanju i da je navodni izgovor o bolesti bio neistinit, Polumenta je burno reagovao i počeo da ga vrijeđa. Tom prilikom je sebe nazvao "gigantom", dok je Emira nazvao pogrdnim imenima, uključujući i "idiota".
Ipak, velika većina publike stala je uz Emira, pružajući mu podršku, što ga je na kraju podstaklo da samostalno objavi pjesmu "Dete ulice".