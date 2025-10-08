Pričao o estradnoj mafiji, a niko ne zna ni kako se zove: Ovo je pravo ime Šaka Polumente, otkriveno posle 30 godina

Pjevač je poznat pod imenom Šako Polumenta, dok je njegovo pravo ime poznato užem krugu ljudi

Pjevač Šako Polumenta prisutan je na domaćoj muzičkoj sceni 30 godina, a njegovo pravo ime je nepoznanica svima koji su ikada čuli ijednu njegovu pjesmu.

Šako je rođen kao Sakib Polumenta 27. marta 1968. godine u Bijelom Polju, i dok je njegovo umjetničko ime postalo brend, pravo ime ostalo poznato samo užem krugu ljudi, koji da skoro i retko zovu po pravom imenu.

"Prijetili su mojoj porodici"

Šako je nedavno govorio o problemima koje je imao zbog toga što nekim ljudima koji su imali uticaj na estradi, nije htio da se povinuje.

"Mafija je velika na estradi, samo je pitanje koga ciljaju. Ljudi nemaju pojma koliko je pjevača zapravo u njemu, koliko njih nije bilo u stanju da se odupre pritisku. Nisam dozvolio nikome da me ucjenjuje, pa sam se povukao i nisam pjevao na prestižnim mjestima, već sam otišao u dijasporu.

Morao sam to da shvatim i razmišljam brzo. Kada su vidjeli da ne padam na provokacije, počeli su da pominju moju djecu, prijeteći i spominjući neke bombe. Nisam dozvolio da se uplašim i bio sam dostojanstven, iako me nije bilo briga", rekao je pjevač za Republiku.