Šako Polumenta piše gnusne uvrede poznatoj pjevačici: "Nikad nisam čuo za ovu babu"

Estradni rat ne jenjava, u sukob između Šaka Polumente i Emira Brunčevića umiješala se i koleginica.

Pjevač Emir Brunčević otkrio je u emisiji "Amidži šou" da je njegov kolega Šako Polumenta trebalo da snimi spot s njim, ali se, kako tvrdi, na snimanju nikada nije pojavio, uz kako kaže - lažna opravdanja.

Njegova ispovijest izazvala je pravu buru na društvenim mrežama, a podršku mu je javno pružila i pjevačica Jasna Šćepanović, koja se zbog toga sada našla na meti kritika od strane Polumente.

Nakon Emirovog gostovanja, Jasna je kolegi ostavila šaljiv, ali podržavajući komentar, što je dodatno podgrijalo tenzije u javnosti.

"Nemoj tako Emire, opet će Šako Polumenta reći da želimo da budemo poznati preko njegovog imena", napisala je Jasna.

Oglasio se Šako: "Njegovo zavijanje se nije uklopilo u pjesmu"

Podsjetimo, Šako se nakon Emirovih tvrdnji oglasio i sve demantovao.

"Moji prijatelji su htjeli da mu učine da snimi spot sa mnom, više puta sam mu pomogao na početku karijere u smislu da sam mu dao mikrofon na mojim nastupima. Zvao me je da snimimo pjesmu, i toga dana sam ga pozvao putem video-poziva gdje je jasno video da sam bolestan. Imao je priliku da vidi i kolika mi je izmjerena temperatura. Rekao sam mu da ćemo snimiti za 3-4 dana kada budem bolje, a u međuvremenu mi je poslao i snimak strofe koju je on otpjevao i meni se to nije svidjelo. Moje pjesme su prije svega emocija, te se njegovo zavijanje nije uklopilo u zamisao. Ja sam gigant za njega i valjda imam pravo da ne prihvatim nešto. Kada je tako kukavički u emisiji govorio, onda je trebao i da pročita poruku koju sam mu poslao", rekao je Šako, nakon čega je poručio da je Brunčević ispao krajnje neprofesionalan.

"Koliko je samo novca zaradio od mojih pjesama, ali je na kraju ispao krajnje nezahvalan i neprofesionalan. Neka se okrene kroz svoj muzički život, koliko je para uzeo na moju pjesmu. Samo na pjesmu 'Sin poroka' je uzeo bakšiša u vrijednosti jednog stana", tvrdi Šako.

