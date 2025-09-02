Šako Polumenta progovorio o estradnoj mafiji: U rodnoj Crnoj Gori imao samo 1 nastup, otkrio ko pravi problem pjevačima

Folker je ove sezone na Crnogorskom primorju imao svega jednu tezgu, dok je nekad imao i po 20, a razlog je to što su pojedini estradni klanovi zahtijevali od vlasnika klubova da ga ne angažuju

Izvor: Kurir/Damir Dervišagić

Sakib Šako Plumenta, rođen je u Bijelom Polju u Crnoj Gori, i otkada se pojavio na estradi, bio je jedan od traženijih pjevača. Decenijama je bio sinonim za najbolji provod u Crnoj Gori tokom ljetnjih mjeseci, pa je vremenom nastala i šala na njegov račun: "Šta je vrh u Crnoj Gori, kad Šako pjeva u Trokaderu".

Crnogorski pjevač je tokom sezone imao između 15 i 20 nastupa, međutim, ove godine se desilo nešto sasvim neočekivano, a to je da je Šako imao samo jedan nastup na Crnogorskom primorju.

Postojale su razne spekulacije na ovu temu, a onda je procurila informacija iz estradnih krugova da je pjevača blokirala estradna mafija. Šako je na samom kraju, ionako loše sezone, ipak dobio jedan termin u poznatom budvanskom klubu, koji je napunio, iako su turisti mahom već napustili primorje.

Tom prilikom, Polumenta je za Kurir potvrdio priču da je bio na udaru pojedinih estradnih mafijaša, ali i da on, za razliku od nekih svojih kolega, nikako ne pristaje na ucjene i prijetnje bilo koje vrste.

"Odlučio sam da se ove godine malo povučem, jer sezona ni na početku nije bila najbolja. Svi znamo kako je bilo na početku, u junu i julu. Rekao sam da hoću svoje ime da sačuvam i da ne želim da piljarim i radim svuda u klubovima. Imao sam pet koncerata na trgovima širom regiona, tu je bilo 10.000 ljudi i više. To me je ispunilo. Ja nisam kiksao kao moje kolege, nek' je njima srećno, meni je bilo prelijepo. Nemam ništa protiv toga da bih blatio neke novokomponovane pjevače koji ulaze i izlaze, za koliko rade i kako se nameću. Imam svoj mir i moje pjesme će živjeti. Sad sam ovdje u Budvi prvi put ove godine, a nekad je bilo i po deset puta. Ali možda je to dobro", rekao je Šako, pa nastavio:

"Evo vidite kako me je blokirala estradna mafija. Ja sam njih blokirao, njih nema nigdje u mom životu. Ja lijepo i slobodno gazim ovom zemljom sa ovim lijepim poštenim narodom zagrljen, uz pjesmu. Te ljude ja ne poznajem. Samo neka ta mafija, ako već pravi probleme velikim pjevačima i uslovljavaju vlasnike pjevačima kojima oni raspolažu, neka bace oko na moje nastupe na trgovima pred 20.000 ljudi i samo neka kažu: 'Šako, svaka čast ili ne svaka čast!' Ja nisam osjetio da su me blokirali. Želio sam da se povučem i nisam htio da se namećem, ne pristajem na ucjene. Nisam želio da imam 100 ili 200 ljudi na nastupima i da spuštam svoju cijenu. Meni moja karijera ne dozvoljava da spuštam cijenu, neki ne mogu ni svoje muzičare da plate", zaključio je Polumenta.

Podsetimo, Šako je i ranije pričao da je svojevremeno imao velikih problema s kriminalcima i estradnom mafijom, koja je pokušavala na sve načine da ga ucijeni i natjera da radi za njih.

Kako je tad objasnio, kad se suprotstavio ljudima koji su pokušavali da mu usmjeravaju i vode karijeru, prijetnje su došle i do njegove djece, pa je situacija postala vrlo ozbiljna.

(Kurir / MONDO)