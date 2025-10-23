logo
"Bila si 3 puta manja zvijezda kada sam te ja uzeo": Žestoka svađa Cece i Milija, producent nije birao riječi

Autor Ana Živančević
0

Aleksandar Milić Mili i Svetlana Ceca Ražnatović ponovo su se našli u centru pažnje tokom snimanja emisije.

Žestoka svađa Cece i Milija, producent nije birao riječi Izvor: YouTube/printscreen/Grand Online

U popularnoj emisiji "Zvezde Granda" često dolazi do rasprava među članovima žirija, a ovog puta u centru pažnje našli su se Svetlana Ceca Ražnatović i Aleksandar Milić Mili. Do sukoba je došlo nakon što je direktor produkcije Goran Šljivić donio odluku da jedan od kandidata pređe u Milijev tim, što je Cecu vidno iznerviralo.

Pogledajte fotografije Svetlane Cece Ražnatović:

"Ovo je nameštaljka! Šljiviću, razgovaraćemo na pauzi. Po čemu Mili da dobije ovakvog kandidata", rekla je Svetlana Ražnatović, a direktor joj je odmah odgovorio:

"Odluka produkcije je konačna", je Šljivić.

Ceca ipak nije prihvatila ovaj odgovor i nastavila je da negoduje.

"Užas! Užas! Biće tebi lijepo kod Milija, upropastiće te", rekla je Ceca, Mili joj je odgovorio:

"Kao što sam tebe upropastio sa deset albuma. Bila si tri puta manja zvijezda kada sam te ja uzeo."

Ceca je imala spreman odgovor:

"Sad sam sedamnaest puta veća zvijezda, od kada smo prestali da radimo", istakla je ona.

Podsjetimo, ovo nije prvi sukob između nekadašnjih saradnika Svetlane Cece Ražnatović i Aleksandra Milića Milija.

"Argument ćeš dobiti iste sekunde! Ućuti, bre! Prekini, čovječe, da me prekidaš, da li si čuo za parlamentarno ponašanje u komunikaciji? Tvoje mišljenje nema veze sa životom. Milice, bila si odlična i jesi zaslužila 6 glasova, a njemu na dušu. Ne mogu sa njim da se raspravljam jer ovaj glas je jako skup, vrijedi i neko ga voli", rekla je Ceca Miliju svojevremeno.

