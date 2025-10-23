Ceca u krupnom kadru, a na sebi ima samo peškir: Ražnatovićku ovakvu nikada nismo vidjeli

Ceci nije problem da se pojavi i snima bez trunke šminke, što je učinila i ovoga puta.

Izvor: MONDO

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović pravi je dokaz da su godine samo broj. Iako ima 52 godine, pjevačica može da se pohvali izuzetno mladalačkim izgledom.

Osim zavidne figure koju održava zahvaljujući zdravoj ishrani, vježbanju i dobroj genetici, Ceca ima lice tridesetogodišnjakinje, što, kako ističe, duguje redovnoj njezi i kvalitetnim tretmanima.

Poznato je da Ražnatovićka nema problem da se pojavi bez šminke i pokaže svoje prirodno lice. Tako je jednom prilikom na TikToku objavila snimak u kojem je prikazala svoju rutinu.

Na videu se može vidjeti kako je u kupatilu, umotana u peškir, dok joj je i kosa prekrivena drugim peškirom, a lice potpuno bez šminke. Ceca se snimila i u krupnom kadru, a njeni pratioci samo su nizali komentare.