"Ja sam Biljana Ražnatović Kokeza": Ceca prije koncerta doživjela iznenađenje, prišla joj Arkanova rođena sestra

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović održala je juče koncert u Kraljevu, a svi pričaju o susretu koji se dogodio koji minut prije

Izvor: MONDO

Pjevačica Svetlana Ceca Ražnatović sinoć je održala koncert u Kraljevu, a mediji umjesto o broju posetilaca, pjevačicinom autfitu ili pjesmama, piše o događaju koji se odigrao prije njenog izlaska na binu.

Cecu Ražnatović je sinoć došla da vidi Biljana, rođena sestra Željka Ražnatovića Arkana, koja je bila nasmijana i raspoložena, ali zbog zdravstvenih problema nije mogla da ostane na koncertu:

"Ja sam Biljana Ražnatović Kokeza", čuje se na snimku objavljenom na mrežama kada Biljan prilazi Ceci, nakon čega je pjevačica pita:

"Nisi užela muževljevo odmah?".

"Ne, ni slučajno, drugo prezime je uvijek promenljivo", dodala je Biljana kroz smijeh.

Arkanova sestra je potom otkrila pevačici da neće ostati na njenom koncertu.

"Imam upalu pluća, došla sam samo da te vidim. Ljekar mi brani da ostanem na koncertu", rekla je ona.

"Vrlo srdačno i emotivno sam reagovala, u dobrim smo odnosima. Ona živi u Kraljevu sa svojom porodicom, svi jako brzo živimo, toliko sam bila srećna što je došla da me vidi. Bolesna je došla, pa je otišla da legne", rekla je Ceca

(Blic, MONDO)