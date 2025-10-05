logo
Isplivao razgovor Arkana i tašte kad je došla u posetu: "Postavljen ručak, ti još spavaš, kako te bre nije sramota"

Autor Marina Cvetković
0

Pjevačica se prisetila anegdote kada je njena majka došla u posjetu, pa je zatekla kako spava. Arkan je tada imao veoma neobičnu reakciju, koja govori kakav je bio njihov brak.

Svetlana Ceca Ražnatović

Svetlana Ceca Ražnatović bila je gost u emisiji kod svoje koleginice Goce Tržan. One su razgovarale o brojnim detaljima iz Cecinog privatnog života, ali su se dotakle i njenog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Pjevačica je istakla da je u domu kod svojih roditelja morala da kuva i sprema, dok je nakon udaje za Arkana bila tretirana kao princeza.

"Kod majke nisam bila princeza. Morala sam sve da znam, da skuvam, operem, oribam i da opeglam. Sve sam ja to radila kod majke, a ja sam njoj stalno govorila 'Bože, kad se budem udala služiće me žene i hladiće me ovako, samo da me ti više ne maltretiraš da sređujemo sestra i ja kuću'. Ona samo kaže 'Metlu u ruke' ili 'Usisivač u ruke'. Što je babi bilo milo u snu joj se snilo. Brže, ajde", ispričala je Ceca u emisiji, koja je sa roditeljima živjela do dvadesete godine, a onda se prisjetila jedne anegdote.

Pogledajte Cecine stare slike i njene roditelje:

Pjevačica se potom prisjetila anegdote, kada joj je mama došla u posjetu, a ona je još uvijek spavala.

"Ona je došla u goste, ja spavam, jedan po podne, svoj sam gazda, gazdarica u svojoj kući, kad neko me budi. Vrlo nežno. Otvaram oči, kaže 'Diži se'. Ja kažem 'Šta je bilo?', a ona će 'Diži se momentalno iz kreveta'. Ja pitam 'Šta je bilo, što me budiš?', ona kaže 'Muž ti dolazi s posla, postavljen ručak, a ti još spavaš, kako te bre nije sramota'. Ja reko' 'Što da me bude sramota, ja spavam do kad ja hoću. Šta je sa tobom ženo, ne naređuješ mi više'", priča Ceca pa nastavlja:

"Kaže moj muž: 'Miro, pa to je moja žena sad, nemaš ti više nikakvih ingerencija nad njom. Neka spava i uživa dokle god hoće, meni treba srećna i zadovoljna žena'. Pa gde takvog da nađem više? Nema", zaključuje Ceca u emisiji na Blicu.

