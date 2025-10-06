Ceca stigla na punoljetstvo Andreja: Pravo sa snimanja "Zvezda Granda" na gala slavlje, ovaj stajling niko nije očekivao

Svetlana Ceca Ražnatović nasmijana je stigla na rođendan svog kuma.

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na rođendan sina Viki Miljković. Ona je došla sa snimanja "Zvezda Granda" u opuštenom izdanju.

Ceca je nosila krem jaknu i krem pantalone, a kroz osmjeh je razgovarala sa novinarima. Upitana je šta će poželjeti Viki Miljković.

"Šta Viki, valjda Andreju", rekla je Ceca kroz osmijeh.

Pored Svetlane, na rođendanu su se pojavili i Rade Lacković, Marko Kon, Danijel Alibabić i mnogi drugi.

Pogledajte njihove fotografije: