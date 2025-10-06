logo
Ceca stigla na punoljetstvo Andreja: Pravo sa snimanja "Zvezda Granda" na gala slavlje, ovaj stajling niko nije očekivao

Autori Marina Cvetković Autori Ana Živančević
0

Svetlana Ceca Ražnatović nasmijana je stigla na rođendan svog kuma.

Ceca stigla na punoljetstvo Andreja: Pravo sa snimanja "Zvezda Granda" na gala slavlje, ovaj stajlin Izvor: MONDO

Svetlana Ceca Ražnatović stigla je na rođendan sina Viki Miljković. Ona je došla sa snimanja "Zvezda Granda" u opuštenom izdanju.

Ceca je nosila krem jaknu i krem pantalone, a kroz osmjeh je razgovarala sa novinarima. Upitana je šta će poželjeti Viki Miljković.

"Šta Viki, valjda Andreju", rekla je Ceca kroz osmijeh.

@mondo.zabavaCeca pravo sa snimanja ZG: Evo šta je poručila kumčetu za rođendan!#mondo#mondozabava#cecaraznatovic♬ original sound - Mondo Zabava

Pored Svetlane, na rođendanu su se pojavili i Rade Lacković, Marko Kon, Danijel Alibabić i mnogi drugi.

Pogledajte njihove fotografije:

Svetlana Ceca Ražnatović

