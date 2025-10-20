Bila u centru skandala zbog snimka na mrežama, pogledajte je sad: Pjevačica došla u emisiju bez trunke šminke

Pjevačica Ana Bekuta pojavila se na snimanju nove emisije muzičkog takmičenja Zvezde Granda, a MONDO reporter je uspio da je uslika trenutak prije nego što će ući u šminkernicu

Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Pjevačica Ana Bekuta, koja je tokom višedecenijske karijere snimila pregršt hitova i nastupala širom regiona, važi za jednu od najljepših i najodmerenijih pjevačica na domaćoj javnoj sceni.

Svoju privatnost čuva za sebe, ali je nedavno, ipak, morala da reaguje zbog skandala za koji je bilo vezano njeno ime - lažna reklama u kojoj je iskorišćen i njen lik.

Sada se pjevačica pojavila na snimanju nove emisije muzičkog takmičenja Zvezde Granda, iz kojeg su kolege Viki Miljković i Dragan Stojković Bosanac otišli kako bi žirirali u Pinkovim zvezdama. MONDO reporter je uspio da je uslika kada je izašla iz automobila, bez trunke šminke.

Pogledajte: