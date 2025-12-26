Olimpijski centar Jahorina i preduzeća u Crnoj Gori i Srbiji dogovorili su saradnju o uspostavljanju jedinstvenog regionalnog ski-pasa, pa će ski-pas kupljen u Kolašinu vrijediti i na Jahorini i na Kopaoniku.

Izvor: Nacionalna turistička organizacija Crne Gore

Predsjednik Nadzornog odbora Olimpijskog centra Jahorina Nedeljko Elek objasnio je na konferenciji za medije u Podgorici da je pokrenuta inicijativa da se napravi jedna karta za cijkeli region, koja će važiti u svim skijalištima Srbije, Crne Gore, Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Hrvatske i Slovenije.

"Cilj je da se uvežemo, jer konkurencija je zaista ogromna i nama se tu teško boriti sa razvijenijim centrima koji su u privatnom vlasništvu, u Italiji i u Austriji, a naša skijališta, i u Crnoj Gori i u Republici Srpskoj i u Srbiji, su u državnom vlasništvu i podležu svim tim barijerama", naglasio je Elek, prenosi RTCG.