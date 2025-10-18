Karleuša 7 godina pogrešno pjeva sopstvenu pjesmu: Napravljen ozbiljan propust i na zvaničnom kanalu

Pomenuta numera objavljena je još 2018. godine.

Izvor: Instagram/oljakarleusaofficial

Već sedam godina pjevačica Olja Karleuša greškom izgovara svoj hit "Brusthalter". Riječ potiče iz njemačkog jezika i označava dio ženskog donjeg rublja – grudnjak ili prsluk za pridržavanje grudi, i pravilno se izgovara brusthalter, a ne brushalter.

Na pjevačinom zvaničnom kanalu pjesma je objavljena sa pogrešnim izgovorom, što su tek sada mnogi primijetili. Iako je naslovna pjesma često nepravilno napisana i u tekstovima na internetu, ova jezička nedoumica nije naročito uočljiva dok se numera sluša.

Inače, Olja Karleuša pjesmu je objavila još 2018. godine, a popularnost njenog hita i dalje traje.