Omiljena pjevačica dobila ulogu u nastavku "Đavo nosi Pradu": Viđena na setu, fanovi u delirijumu

Nakon višenedeljnih glasina, sada je i zvanično potvrđeno. Lejdi Gaga dobila je ulogu u dugoiščekivanom nastavku filma "Đavo nosi Pradu". Vijest je u petak, 10. oktobra, objavio magazin Variety.

Potvrda stiže nedugo nakon što je 39-godišnja muzičarka u četvrtak viđena u Milanu, gdje se film trenutno snima.

Viđena u Milanu

Gaga je u Italiju stigla nakon što je u londonskoj O2 Areni održala četiri rasprodana koncerta u sklopu svoje svjetske turneje Mayhem Ball. U Milanu je viđena u crnoj haljini bez naramenica, sa sunčanim naočarima i svojom tipičnom platinasto plavom kosom.

Za sada nije poznato da li će u filmu glumiti samu sebe ili će utjeloviti potpuno novi lik. Podsjetimo, pjevačica je nedavno glumila i u drugoj sezoni popularne Netfliksove serije "Wednesday".

Originalna postava ponovo na okupu

Posljednjih mjeseci, glavne zvezde originalnog filma – Meril Strip, En Hatavej, Emili Blant i Stenli Tuči– viđene su na setovima u Njujorku i Milanu, na oduševljenje brojnih obožavalaca. Premijera filma "Đavo nosi Pradu 2" zakazana je za 1. maj 2026. godine.