"Nudili da izađem u novinama kao ljubavnica": Predstavnica Jugoslavije otkrila šta se desilo posle pobjede na Evroviziji

Emilija Kokić je sa grupom Riva odnijela pobjedu na Pesmi Evrovizije 1989. godine

Izvor: Printskrin/Youtube/ Eurovision Song Contest

Emilija Kokić je zajedno sa grupom Riva davne 1989. godine Jugoslaviji donijela pobjedu na Evroviziji. Njihova numera "Rock me" bila je ujedno prva i jedina pobjeda Jugoslavije na ovom takmičenju.

I pored pobjede u Lozani Emilija je odlučila da se povuče sa estrade. Kako je ranije kazala, bila je razočarana u to kako stvari funkcionišu na javnoj sceni.

"Niko vas ne uči šta to znači biti javna osoba, ima toliko toga što čovek treba da nauči“, priznala je u razgovoru za RTL Emilija, pa dodala: "Ja sam najviše ponosna na to što sam ostala normalna osoba. To je bilo jako teško, sačuvati nekakve moralne vrijednosti, nekakva svoja uverenja i stajati iza svojih ubijeđenja", ističe ona.

Umjesto toga, posvetila se obrazovanju.

"Osjetila sam da želim još nešto i škola mi je zaokružila tu želju", ispričala je ona.

Zbog tempa kojim je živjela tokom vrhunca svoje popularnosti, Emilija je imala zdravstvene probleme.

"Moguće da se dogodilo zasićenje, jer je sve bilo intenzivno. Ni sada nisam neka planina od žene, završila sam sa 48 kilograma na hitnoj sa vitaminskim koktelima jer nisam stigla da jedem. Jednostavno stvari vas melju u tom šoubiznisu i sada je samo pitanje koliko ste čvrst orah", priznala je pjevačica za RTL.

Prema njenom priznanju, svojevremeno joj je ponuđeno da bude dio skandala, ali je to odbila.

"Bio mi je ponuđen jedan skandal, ali meni je to bilo prestrašno i jednostavno nisam mogla da se pronađem u tome. Trebalo je da se pojavim u novinama kao da sam nečija ljubavnica, i to nisam htjela", otkrila je Emilija Kokić.

Nakon što je napustila grupu Riva, otpočela je solo karijeru i snimila sedam albuma. Povremeno se pojavljuje na muzičkim festivalima, a može se primijetiti da je očuvala prirodni izgled.