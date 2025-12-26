Budvanin Mladen Ivanović podnio je krivičnu prijavu policiji tvrdeći da je na njega nasrnuo pripadnik obezbjeđenja ministra odbrane Dragana Krapovića tokom spora između komšija u naselju Gospoština, koji je izbio zbog izgradnje apartmanskog objekta.

Izvor: MONDO/Teodora Orlandić

Porodice Ivanović i Krapović žive u neposrednom susjedstvu u budvanskom naselju Gospoština, u blizini hotela „Avala“. Odnosi među komšijama su zategnuti otkako su Ivanovići započeli izgradnju apartmanskog objekta na jednoj od susjednih parcela, čiju su prijavu gradnje Krapovići osporili.

Budvanin Mladen Ivanović danas je policiji u Budvi prijavio da je na njega fizički i verbalno nasrnuo pripadnik obezbjeđenja ministra odbrane Dragana Krapovića, navodeći da se zbog tog događaja osjeća ugroženo.

Prema navodima iz krivične prijave koju je Ivanović dostavio „Vijestima“, incident se dogodio oko 15.40 časova u ulici Gospoština, gdje su u toku građevinski radovi. Ivanović tvrdi da je razgovarao sa radnicima na gradilištu kada je naišao crni automobil marke „Volvo“, registarskih oznaka PG MV 911, iz kojeg je izašao muškarac i krenuo ka njemu, vičući da niko ne smije da pomjera vozilo i prijeteći da će „presuditi“ onome ko to učini.

Ivanović navodi da mu se nepoznati muškarac obraćao povišenim tonom i da se hvatao za pojas, ostavljajući utisak da posjeduje vatreno oružje, iako pištolj nije izvadio. Kako tvrdi, to je kod njega izazvalo osjećaj uznemirenosti i straha.

Prema njegovim riječima, muškarac mu je potom pokazao službenu legitimaciju Vojske Crne Gore, a zatim mu se unio u lice govoreći da niko ne smije da dira vozilo štićene osobe. Ivanović je, kako navodi, pokušao da objasni da se ne radi o vozilu štićene ličnosti, nakon čega je muškarac, prema njegovim tvrdnjama, počeo da nasrće na njega i maše rukama.

Ivanović dalje navodi da mu je pripadnik obezbjeđenja rekao da je „vlast“ i da postupa po naređenju ministra odbrane Dragana Krapovića. Kako ističe, osjeća se ozbiljno ugroženo, jer se radi o osobi koja je naoružana i koja se često pojavljuje u istoj ulici u kojoj on živi.

Po dolasku policije, učesnici događaja su legitimisani, a Ivanoviću je saopšteno da prijavu može podnijeti u stanici policije. On tvrdi i da mu je tom prilikom drugi član obezbjeđenja ministra zaprijetio riječima: „Samo probaj da prijaviš, pa ćeš da vidiš šta će da se desi“, uz podsmijeh.

Iz policije je „Vijestima“ potvrđeno da se pripadnici obezbjeđenja ministra Krapovića trenutno nalaze u stanici policije, gdje podnose prijavu protiv Ivanovića, tvrdeći da on duži period uznemirava porodicu Krapović.