U koritu Šekularske rijeke u mjestu Šekular pronađeno je beživotno tijelo nepoznatog muškarca. U toku je uviđaj, a tijelo će biti upućeno na obdukciju.

Izvor: MONDO/ Anđela Vukčević

Službenicima Odjeljenja bezbjednosti Berane danas je prijavljeno od strane građana da je u mjestu Šekular, oko 18 kilometara od Berana i oko 9,5 kilometara od granice sa Kosovom, u koritu Šekularske rijeke uočeno beživotno tijelo nepoznatog muškog lica.

Službenici Odjeljenja bezbjednosti Berane u saradnji sa Višim državnim tužilaštvom u Bijelom Polju preduzimaju mjere i radnje na utvrđivanju identiteta beživotnog tijela, uzroka smrti i svih činjenica i okolnosti vezanih za prijavljeni događaj.

U toku je vršenje uviđaja na licu mjesta, a beživotno tijelo će biti upućeno na obdukciju. Sa dalje preduzetim radnjama u ovom slučaju, kao i o njihovom ishodu, javnost će biti blagovremeno obaviještena.