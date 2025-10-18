Kako li će Nataša reagovati na ovo? Ćerka Bekvalčeve se snimala u luks mašini uz hit njene koleginice (Video)

Hana je trenutno u Beogradu na raspustu, a poznato je da studira u Španiji.

Izvor: Instagram/hanaikodinoviicc/printscreen

Ćerka pjevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Dače Ikodinovića, Hana Ikodinović, privukla je pažnju objavom na društvenim mrežama.

Naime, Hana je podijelila snimak iz luksuznog automobila, gdje se zajedno sa prijateljicom opuštala uz pesmu Nikolije Jovanović. Devojke su uživale pevajući omiljeni hit i sve zabiljeležile kamerom, a snimak su potom objavile na svom Instagram profilu.

"Trošim ovo srce, mama, k’o da imam rezervno…", pjevala je Hana, a mnogi su u šali prokomentarisali kako li će Nataša reagovati na ovo uzevši u obzir da je i sa Reljom član žirija u jednom muzičkom takmičenju.

"Jako se brinem kad izađe"

Podsjetimo, Nataša je svojevremeno navela da li je stroga majka.

"Hana bi sada došla na moj koncert. Da sam je pitala ranije, ne bi. Pravi se važna. Katja je mala za koncerte i događaje. Hana je ovog ljeta išla na jedan festival u Beogradu. Podržala sam to. Jako se brinem kada negdje Hana izađe. Bitno je da u svakom momentu budem sigurna gdje je i šta radi. Uvijek se dogovorimo kada će se vratiti. Bitno je da ne ugrožava moje poverenje, tako što će se vratiti pola sata kasnije od dogovorenog vremena", kazala je Nataša, pa dodala:

"Nisu to velike kazne. Za svaku grešku, postoje i posledice. Nisam stroga, ali udarim gde je najtanja - telefon i izlazak."