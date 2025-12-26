Učesnici u lutrijskim i kladioničarskim igrama, kao i u globalnom džek potu, plaćaće porez na dobitke iznad 50 eura po stopi od 10 ili 15 odsto, ukoliko Skupština usvoji amandman poslanika Evrope sad Armena Šehovića na izmjene Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica.

Učesnici u lutrijskim i kladioničarskim igrama, kao i u igrama sa takozvanim globalnim džek potom, od naredne godine će plaćati porez na dobitke po stopi od 10 ili 15 odsto, ukoliko Skupština usvoji amandman na Predlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak fizičkih lica. Amandman je parlamentu podnio poslanik Pokreta Evropa sad Armen Šehović.

Kako saznaju „Vijesti“, nakon višemjesečnih nesuglasica u vezi sa dosadašnjim rješenjima, priređivači igara na sreću saglasili su se sa ovim predlogom. Zbog proceduralnih razloga, ocijenjeno je da je jednostavnije da amandman predloži poslanik, umjesto Ministarstva finansija.

Podsjećanja radi, Skupština je u septembru prošle godine, na predlog Vlade, usvojila izmjene Zakona kojima je uveden porez od 15 odsto na razliku između uplate i dobitka u svim igrama na sreću, za dobitke veće od 300 eura, sa primjenom od 1. januara ove godine. Međutim, zbog toga što Ministarstvo finansija nije donijelo potrebne podzakonske akte, oporezivanje dobitaka tokom ove godine nije primjenjivano.

Priređivači su i ranije upozoravali da je u kazinima i automat-klubovima gotovo nemoguće precizno utvrditi dobitak kao razliku između uplate i isplate, te da se takvi dobici u praksi nigdje ne oporezuju na predloženi način.

Novim rješenjem predviđeno je da se porez plaća isključivo na dobitke ostvarene u lutrijskim i kladioničarskim igrama, kao i na dobitke iz globalnog džek pota, ukoliko prelaze iznos od 50 eura. Dobitkom će se smatrati razlika između pojedinačne uplate na tiketu i iznosa dobitka ostvarenog tom uplatom.

Na dobitke u rasponu od 50 do 1.500 eura primjenjivaće se poreska stopa od 10 odsto, dok će se dio dobitka koji prelazi taj iznos oporezovati po stopi od 15 odsto. Porez će se automatski odbijati prilikom isplate dobitka – bilo u gotovini, uplatom na bankovni račun, kreditiranjem računa kod priređivača ili korišćenjem dobitka za nastavak igre. Sličan sistem već funkcioniše u Hrvatskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Na primjer, ukoliko igrač uplati pet eura i ostvari dobitak od 100 eura, poreska osnovica iznosi 95 eura. Nakon umanjenja za neoporezivi dio od 50 eura, porez od 10 odsto obračunava se na preostalih 45 eura, što iznosi 4,5 eura.

Obračun i naplatu poreza vršiće priređivač igara na sreću putem svog informacionog sistema, a prikupljena sredstva biće uplaćivana Poreskoj upravi najkasnije do 15. dana u narednom mjesecu.

Amandmanom je precizirano i značenje pojma „globalni džek pot“, koji se odnosi na ukupni dobitak iz akumuliranog nagradnog fonda formiranog procentualnim izdvajanjem od uloga na svim automatima i lokacijama jednog priređivača, u okviru jedinstvenog informacionog sistema.

Priređivači često organizuju posebne nagradne igre pod nazivom „džek pot“, u koje se sliva dio uloga igrača. Namjera predlagača je da se ovakvi dobici oporezuju bez obzira na to koji ih priređivač organizuje i u okviru kojih igara.

Prema ranijim procjenama, država je od oporezivanja dobitaka očekivala oko pet miliona eura godišnje, ali zbog nedorečenog zakonskog rješenja i izostanka podzakonskih akata, taj prihod do sada nije ostvaren.