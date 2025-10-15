"Djeca tuguju, nedostaje im otac": Supruga Brusa Vilisa otkrila u kakvom je stanju glumac

Izvor: Joe Martinez / PictureLux / Profimedia

Supruga Brusa Vilisa, Ema Heming Vilis, podelila je dirljive detalje o tome kako se njihove dvije ćerke nose sa glumčevom teškom dijagnozom demencije. Porodica slavnog glumca potvrdila je 2023. godine da on boluje od frontotemporalne degeneracije (FTD), nakon što se godinu dana ranije povukao iz svijeta glume.

Pogledajte fotografije Brusa Vilisa sa porodicom:

Frontotemporalna degeneracija (FTD) je ređi oblik demencije koji prvenstveno pogađa čeone i slepoočnu režnjeve mozga. Procjenjuje se da danas oko 55 miliona ljudi širom svijeta živi sa demencijom, koja je neizlečiva bolest. U nedavnom intervjuu za ABC News, Ema je otkrila da se Vilis preselio u poseban dom, prilagođen njegovim potrebama i odvojen od njihovih ćerki, trinaestogodišnje Mebel i jedanaestogodišnje Ivelin.

Teška, ali ispravna odluka

Iako je 47-godišnja Ema ovu odluku nazvala jednom od najtežih koje je porodica morala da donese, naglasila je da vjeruje da je bila ispravna. Nedavno je za časopis Vogue Australija govorila o tome kako se njena djeca nose sa stanjem oca. "Mislim da im ide dobro, s obzirom na sve, ali teško je", izjavila je. "Tuguju, toliko im nedostaje otac. Propušta važne prekretnice, to im je teško — ali deca su otporna, iako sam mrzela da slušam kako ljudi ne razumiju kroz šta prolazimo."

Dodala je: "Ne znam da li će se moja djeca ikada potpuno oporaviti, ali uče, kao i ja."

Život sa tugom

Dok se djeca suočavaju sa izazovima na svoj način, i sama Ema je prošla kroz teško razdoblje nakon dijagnoze supruga. "Morala sam naučiti da živim sa tugom. Ona je uvjek sa mnom. Ne mogu je se osloboditi, ali ću disati, biću tužna i osetiću sve emocije koje se jave, ali neću dozvoliti da to bude jedina nota u mom životu", iskreno je priznala.

Pogledajte još fotografija porodice Vilis:

Dom ispunjen ljubavlju

Zbog prirode bolesti, Vilis sada živi u prizemnoj kući sa timom koji mu pruža cjelodnevnu negu, odvojeno od porodice. "Kada smo tamo, ili smo napolju ili gledamo film… najvažnije je biti prisutan i povezati se sa Brusom", rekla je Ema za ABC News. "To je dom ispunjen ljubavlju, toplinom, pažnjom i smijehom. Predivno je vidjeti koliko Brusovih prijatelja i dalje dolazi kod njega i donosi radost i zabavu."