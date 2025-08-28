Supruga Brus Vilisa otkriva da glumac koji boluje od demencije živi odvojeno od nje i njihovih mladih ćerki.

Izvor: Instagram/demimoore/screenshot, pritnscreen/youtube/ABC News

Supruga Brusa Vilisa, otvoreno je govorila o teškoj odluci koju je morala da donese zbog nege glumca koji boluje od demencije, i zbog dobrobiti njihovih mladih ćerki.

Mnogima omiljenom glumcu iz filma "Umri muški" starom 70 godina, dijagnostikovana je 2023. godine frontotemporalna demencija (FTD), oblik demencije koja izaziva postepeni pad funkcija u delovima mozga povezanim sa ličnošću i sposobnostima govora.

Pogledajte Brusove slike sa Emom i ćerkama:

Vidi opis Žena iselila Brusa Vilisa u drugu kuću zbog bolesti: Ne živi sa njom i ćerkama, uz suze otkrila potresne detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Yt printscreen ABC news Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Yt printscreen ABC news Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Yt printscreen ABC news Br. slika: 13 13 / 13

Donijela najtežu odluku

U razgovoru sa Dajan Sojer za specijalnu emisiju ABC pod nazivom "Emma i Brus Vilis: Neočekivano putovanje", Ema Heming Vilis (47) rekla je da joj je "najteža odluka" bila da premjesti Brusa u drugi dom, odvojen od nje i njihove djece, Mejbel (13) i Evelin (11).

U potresnoj ispovesti je uz suze ispričala: "Brus bi to želio za naše ćerke. Želio bi da one budu u domu koji je više prilagođen njihovim potrebama, a ne njegovim." Vilis sada živi u jednokatnici sa timom za cjelodnevnu njegu, kako se bolest razvija.

Heming Vilis je rekla da ćerke često posjećuju Brusa i da ih ona dovodi da doručkuju i večeraju sa ocem. Dodala je: "Kada odemo tamo, ili smo napolju, ili gledamo film... radi se o tome da budemo prisutni i da se povežemo sa Brusom. "To je kuća ispunjena ljubavlju, toplinom, brigom i smehom. Bilo je prelepo vidjeti to, videti koliko Brusovih prijatelja i dalje dolazi da ga podrži, i donosi život i zabavu."

U drugom djelu intervjua, Sojer je pitala Heming Vilis šta bi pitala muža da može danas da razgovara sa njim, na šta je bivša manekenka odgovorila: "Kako se osjeća, da li je u redu, da li se osjeća dobro. Da li postoji nešto što možemo da učinimo da bismo mu bolje pomogli. Zaista bih voljela to da znam. Da li se plaši. Da li je ikada zabrinut. Samo bih voljela da mogu da razgovaram sa njim."

Brus ima tri odrasle ćerke sa bivšom suprugom Demi Mur (62): Rumer (37), Skaut (34) i Talulu (31).

Kada je snimak mozga potvrdio dijagnozu FTD, Heming Vilis je rekla: "Bila sam toliko u panici", kada je prvi put čula dijagnozu koju "nisam mogla ni da izgovorim".

"Sjećam se da sam čula to i više ništa nisam čula. Kao da sam slobodno padala."

Na pitanje da li misli da Brus razume šta se dešava, Heming Vilis je odgovorila: "Ne mislim da je Brus povezao stvari."

Pogledajte još njegovih porodičnih slika:

Vidi opis Žena iselila Brusa Vilisa u drugu kuću zbog bolesti: Ne živi sa njom i ćerkama, uz suze otkrila potresne detalje Brus Vilis sa porodicom i decom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Walter Weissman / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Instagram/printscreen/rumerwillis Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Instagram/printscreen/scoutlaruewillis Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Instagram printscreen / brucewillisbw Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: IG/emmahemingwillis Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Instargram/buuski/Printscreen Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Instargram/buuski/Printscreen Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Instagram/buuski/Printscreen Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Instagram/emmahemingwillis Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Instagram/emmahemingwillis Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Instagram/demimoore/screenshot Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Youtube/ Jukka-Pekka Bohm/screenshot Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: YouTube/ONEMedia Br. slika: 17 17 / 17

Heming Vilis je preuzela ulogu stalne negovateljke za svog supruga i napisala je knjigu o svom iskustvu. Knjiga "Neočekivano putovanje" biće objavljena 9. septembra.

O trenutnom stanju njenog supruga rekla je: "Brus je i dalje veoma pokretan. Brus je, generalno gledano u zaista dobrom zdravstvenom stanju. Samo ga mozak iznevjerava."

Kako zvijezda filma "Šesto čulo" gubi sposobnost govora, Ema je rekla da je porodica "naučila da se prilagodi".

"Imamo svoj način komunikacije sa njim, koji je drugačiji, drugačiji način", dodajući: "Ali sam zahvalna. Zahvalna sam što je moj muž još uvjek veoma prisutan."

Evo kako izgleda kada njihova mješovita porodica slavi njegov rođendan:

Vidi opis Žena iselila Brusa Vilisa u drugu kuću zbog bolesti: Ne živi sa njom i ćerkama, uz suze otkrila potresne detalje Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: Instagram / demimoore Br. slika: 6 6 / 6 AD

Prvi znaci demencije

Takođe je otkrila suptilne, ali "zabrinjavajuće" prve znake da se bori sa demencijom.

Rekla je: "Za nekoga ko je inače veoma pričljiv i angažovan, postao je malo tiši, i kada bi se porodica okupljala, on bi se nekako malo povukao."