Konačno otkriveno pravo ime Brusa Vilisa: Sinonim je za Holivud, a malo ko zna za nemačko poreklo

Glumac Brus Vilis rođen je u gradu Idar-Oberštajnu.

Izvor: Instagram printscreen / emmahemingwil

Brus Vilis, jedna od najvećh filmskih zvezda proteklih decenija, poslednjih godina živi povučeno i bori se protiv frontotemporalne demencije, koja mu je dijagnostikovana nakon afazije, zbog koje se Vilis isprva povukao iz glume.

Pogledajte fotografije Brusa Vilisa:

Slavni glumac iza sebe ima dugu karijeru i brojne uspešne uloge, među kojima su samo neke one u serijalu "Umri muški", zatim filmovima "Dvanaest majmuna", "Peti element", "Šesto čulo"... Proslavio se ulogom u seriji "Slučajni partneri", a pre braka s današnjom suprugom Emom Heming bio je 13 godina oženjen holivudskom zvezdom Demi Mur.

S obzirom na to koliko dugo znamo za Brusa Vilisa i o kakvom je superstaru reč, deluje nemoguće da postoji neki važniji podatak o njemu koji nije opšte poznat, ali je to slučaj, i to s njegovim imenom!

Pravo ime i poreklo Brusa Vilisa

Pravo ime Brusa Vilisa zapravo je Volter, koje potiče od nemačkog Valter i znači "moćni ratnik" ili "vojskovođa". Volter Vilis rođen je 19. marta 1955. godine u Idar-Oberštajnu, gradu u tadašnjoj Zapadnoj Nemačkoj. Njegova majka bila je Nemica Marlen iz Kasela, dok mu je otac Dejvid američki vojnik. Par je dobio još troje dece: ćerku Florens i sinove Roberta i Dejvida.

Brus je, zapravo, srednje ime Voltera Vilisa, a on ga je odabrao kao ime kojim će se predstavljati jer zvuči jednostavnije i prepoznatljivije je u Holivudu.

Nakon što je napustio vojsku 1957, Vilisov otac je preselio porodicu u Nju Džerzi, gde je radio u fabrici i kao mehaničar, dok mu se majka zaposlila u banci. Brus Vilis je, dok je pohađao srednju školu, imao probleme s mucanjem, zbog čega se uklanio u dramsku sekciju kako bi radio na svom govoru, a po diplomiranju je često menjao poslove, radio kao obezbeđenje, konobar, privatni istražitelj…

Potom je upisao studije glume na Državnom univerzitetu u Montkleru i kasnije se preselio u Njujork kako bi imaš više opcija da izgradi karijeru u glumi. Priliku je dobio već 1985. u seriji “Moonlighting", a potom su se ponude samo nizale…