Rođeni brat Željka Joksimovića trpi strašne bolove, a lijeka nema: Doktori ostali u čudu, ovo nisu vidjeli decenijama

Saša je opisao i jednu situaciju tokom gastroskopije koja je ostavila snažan utisak i na medicinsko osoblje.

Glumac Saša Joksimović već od najranijih dana nosi se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom koji, iako rijetko pominje u javnosti, značajno utiče na njegov svakodnevni život.

Još od osnovne škole Saša se bori sa jakim bolovima u želucu, a uprkos brojnim pregledima i dijagnostičkim procedurama, rješenje još uvijek nije pronađeno.

Gostujući u emisiji "RTS Ordinacija“, Saša je otvoreno govorio o svom zdravstvenom stanju i problemima koje godinama trpi.

"Evo i sada, dok govorim, osjećam bol u želucu. Svako jutro kada ustanem, taj bol je prisutan. To nije samo nelagodnost, već tupa i konstantna bol u stomaku. Nijedan lijek mi ne pomaže. U nekim trenucima bolovi postanu toliko jaki da moram na infuziju, gdje mi daju koktel ljekova da me smire", ispričao je Saša, dodajući da je njegovo stanje često zbunjivalo i same ljekare.

"Ovo nisam vidio poslednjih 20 godina“

Opisao je i jednu situaciju tokom gastroskopije koja je ostavila snažan utisak i na medicinsko osoblje, a mnogi od njih su i javno rekli da se sa ovim nisu susreli decenijama.

"Kada me uhvate ti jaki bolovi, traju po 15 do 20 dana. Neki ljekari tvrde da su tegobe povezane sa vremenskim promjenama. Još od srednje škole se mučim s tim. Kada sam poslednji put gutao sondu, jedan profesor je rekao kolegama: „Dođite da vidite ovo čudo. Ovako nešto nisam vidio poslednjih 20 godina“", ispričao je Joksimović.

Zatim je opisao kako mu je ljekar objasnio stanje njegovog želuca.

"Rekao mi je da izgleda kao lubenica. Cijela sluzokoža mi je upaljena, kao da se krv sliva niz zidove želuca. Dijagnostikovali su mi upalu donjeg dijela jednjaka i gastritis", objasnio je glumac.

Iako ovaj zdravstveni problem traje godinama i do danas nije u potpunosti riješen, Saša ističe da nema trajnih posljedica i da, uprkos bolovima, uspijeva da funkcioniše normalno u svakodnevnom životu.