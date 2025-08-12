Džesi Džej prolazi kroz veoma težak period nakon operacije raka dojke, a muž joj je velika podrška.
Pjevačica Džesi Džej objavila je na Instagramu potresan trenutak kada je jecala zbog ožiljaka nakon operacije raka dojke. Džesi se trenutno oporavlja nakon operacije koju je imala u junu, a u dirljivom intervjuu za "Culture" časopisa "The Sunday Times", Džesi je podijelila da je nakon operacije briznula u plač gledajući svoje ožiljke.
Ljekari su joj rekli da joj, budući da je rak rano otkriven, neće trebati radioterapija ili hemoterapija, ali zbog veličine kvržice u dojci, podvrgnuta je potpunoj mastektomiji umjesto lumpektomije.
Poznata pjevačica jeca od bolova nakon teške operacije: Objavila potresne snimke iz bolnice
''Sinoć mi je mama masirala grudi jer ne mogu da dodirnem ožiljke. Počela sam da jecam: 'Ne mogu da vjerujem da se ovo dogodilo.' Rekla je: 'Voljela bih da sam to ja', a onda ja plačem, ona plače... Tako sam srećna što to nije ona.''
Džesi Džej je dodala da, iako će joj u budućnosti trebati još operacija, i dalje istrajno promoviše svoj povratak muzici, a njena sledeća pjesma "Believe In Magic" izlazi 29. avgusta.
''Ljudi misle, kad jednom dobiješ zeleno svijetlo, gotovo je. Ali imam još jednu operaciju (kako bih poboljšala simetriju implantata s drugom dojkom) i moram da se oporavim, pa moram da smislim ostatak ove godine", dodala je ona.
Borba sa bolestima
Džesi Džej je u svom životu imala je velikih zdravstvenih problema. Već s osam godina dijagnostikovan joj je sindrom preekscitacije srčanih komora, zbog kog je s osam godina imala moždani udar, a jedno vrijeme ljekari su joj govorili da neće moći da ima djece. Ipak, uspjela je da ostane trudna 2021, kada je doživjela spontani pobačaj, i 2023, kada je rodila sina Skaja.
Izvor: Kurir/ Mondo