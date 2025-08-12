Poznata pjevačica jeca od bolova nakon teške operacije: Objavila potresne snimke iz bolnice

Džesi Džej prolazi kroz veoma težak period nakon operacije raka dojke, a muž joj je velika podrška.

Izvor: Instagram

Pjevačica Džesi Džej objavila je na Instagramu potresan trenutak kada je jecala zbog ožiljaka nakon operacije raka dojke. Džesi se trenutno oporavlja nakon operacije koju je imala u junu, a u dirljivom intervjuu za "Culture" časopisa "The Sunday Times", Džesi je podijelila da je nakon operacije briznula u plač gledajući svoje ožiljke.

Ljekari su joj rekli da joj, budući da je rak rano otkriven, neće trebati radioterapija ili hemoterapija, ali zbog veličine kvržice u dojci, podvrgnuta je potpunoj mastektomiji umjesto lumpektomije.

''Sinoć mi je mama masirala grudi jer ne mogu da dodirnem ožiljke. Počela sam da jecam: 'Ne mogu da vjerujem da se ovo dogodilo.' Rekla je: 'Voljela bih da sam to ja', a onda ja plačem, ona plače... Tako sam srećna što to nije ona.''

Džesi Džej je dodala da, iako će joj u budućnosti trebati još operacija, i dalje istrajno promoviše svoj povratak muzici, a njena sledeća pjesma "Believe In Magic" izlazi 29. avgusta.

''Ljudi misle, kad jednom dobiješ zeleno svijetlo, gotovo je. Ali imam još jednu operaciju (kako bih poboljšala simetriju implantata s drugom dojkom) i moram da se oporavim, pa moram da smislim ostatak ove godine", dodala je ona.

Borba sa bolestima

Džesi Džej je u svom životu imala je velikih zdravstvenih problema. Već s osam godina dijagnostikovan joj je sindrom preekscitacije srčanih komora, zbog kog je s osam godina imala moždani udar, a jedno vrijeme ljekari su joj govorili da neće moći da ima djece. Ipak, uspjela je da ostane trudna 2021, kada je doživjela spontani pobačaj, i 2023, kada je rodila sina Skaja.

Izvor: Kurir/ Mondo