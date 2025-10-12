Bolni kadrovi iz Sarajeva: Sin Marinka Rokvića drži Halidovog Dina i ne pušta ga, obojica zaplakali (Foto)

Sin Marinka Rokvića, pjevač Marko Rokvić, prisustvuje skupu u Sarajevu koji se održava u čast Halida Bešlića

Sarajevo se danas oprašta od legende Halida Bešlića čija je smrt 7. oktobra duboko potresla cio region

Na današnjem skupu u Sarajevu, organizovanom u čast Halida Bešlića, pojavio se i pjevač Marko Rokvić, kako bi odao počast velikanu narodne muzike.

Sarajevo se danas oprašta od legende čija je smrt 7. oktobra duboko potresla cio region. Kod Vječne vatre, jednog od simbola grada, tačno u 17 časova okupilo se oko 30.000 građana.

Halid Bešlić

Među prisutnima bilo je i mnogo Halidovih kolega i prijatelja. Marko Rokvić, slomljen od tuge, u jednom trenutku je tješio Halidovog sina Dina, ne skrivajući emocije. Sa njima je bio i poznati muzičar Dražen Žerić Žera, koji je takođe došao da oda počast preminulom umjetniku.