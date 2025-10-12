Danas je u 17 časova na Trgu nezavisnosti održano „Veče Halida Bešlića – Srcem za Halida Bešlića“.
Tužna vijest o smrti legende narodne muzike potresla je cijeli region. U znak sjećanja na jednog od najvoljenijih pjevača s prostora bivše Jugoslavije, slični događaji održani su i u više gradova regiona.
Podgorički trg bio je ispunjen do posljednjeg mjesta — građani su zajedno pjevali njegove najveće hitove hitove, a emotivni govori i aplauzi svjedočili su koliko je Halid Bešlić ostavio dubok i neizbrisiv trag u narodnoj muzici.
