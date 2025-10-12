Drama na skupu u čast Halida Bešlića: Poznatom glumcu iznenada pozlilo, ljudi pritrčali u pomoć (Video)

Na skupu u čast Halida Bešlića danas se u Sarajevu okupilo više od 30.000 ljudi

Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pjevača Halida Bešlića, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla cio region, a događaj je obilježila jedna neprijatna situacija.

U njegovu čast, kod Vječne vatre okupilo se oko 30.000 građana. Ovaj masovni skup organizovan je kao emotivni omaž pjevaču koji je decenijama unazad osvajao srca publike širom Bosne i Hercegovine i regiona.

Među prisutnima bili su i brojni poznati umjetnici i ličnosti iz javnog života. Jedan od njih bio je i glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je, nažalost, tokom trajanja skupa osjetio slabost i pozlilo mu je.

Na sreću, ljudi u njegovoj blizini brzo su reagovali i pritekli mu u pomoć, čime je spriječena veća neprijatnost.

