Drama na skupu u čast Halida Bešlića: Poznatom glumcu iznenada pozlilo, ljudi pritrčali u pomoć (Video)

Autor Dragana Tomašević
0

Na skupu u čast Halida Bešlića danas se u Sarajevu okupilo više od 30.000 ljudi

Na skupu u čast Halida Bešlića danas se u Sarajevu okupilo više od 30.000 ljudi Izvor: Kurir

Sarajevo se danas oprašta od legendarnog pjevača Halida Bešlića, čija je smrt 7. oktobra duboko potresla cio region, a događaj je obilježila jedna neprijatna situacija.

U njegovu čast, kod Vječne vatre okupilo se oko 30.000 građana. Ovaj masovni skup organizovan je kao emotivni omaž pjevaču koji je decenijama unazad osvajao srca publike širom Bosne i Hercegovine i regiona. 

Među prisutnima bili su i brojni poznati umjetnici i ličnosti iz javnog života. Jedan od njih bio je i glumac Emir Hadžihafizbegović, koji je, nažalost, tokom trajanja skupa osjetio slabost i pozlilo mu je.

Na sreću, ljudi u njegovoj blizini brzo su reagovali i pritekli mu u pomoć, čime je spriječena veća neprijatnost.

Pogledajte:

Pogledajte

00:16
Glumcu Emiru Hadžihafizbegović pozlilo
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

 BONUS VIDEO - skup u čast Halida Bešlića u Sarajevu

Pogledajte

00:17
Halid Bešlić
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

(Kurir, MONDO)

