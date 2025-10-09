"U danima kada čitav region tuguje": Breskvica odložila važan projekat zbog smrti Halida Bešlića

Premijera nove pjesme Anđele Ignjatović Breskivice odložena je zbog smrti Halida Bešlića.
Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica oglasila se povodm smrti legendarnog Halida Bešlića. Ona je na Instagramu izjavila saučešće porodici Bešlić i otkrila da je odložila projekat koji je svetlost dana trebalo da ugleda u petak, 10. oktobra.
"Dragi naši, sa velikim nestrpljenjem smo iščekivali momenat kada ćete čuti naš treći duet 'Nebo i zemlja', ali ovo zaista nije trenutak kada možemo na pravi način da vam ga prezentujemo.
U danima kada čitav region tuguje zbog odlaska muzičkog velikana, gospodina Halida Bešlića, dok on ne bude ispraćen na vječni počinak, najmanje što možemo da uradimo jeste da objavljivanje pjesme pomjerimo.
O novom datumu ćemo vas obavijestiti.
Porodici gospodina Bešlića i svima koji su ga voljeli, njegovoj Bosni i Hercegovini, iskreno saučešće. Neka se vječno slavi njegov lik i dela.
S poštovanjem, Breskvica&Henny".