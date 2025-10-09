logo
"U danima kada čitav region tuguje": Breskvica odložila važan projekat zbog smrti Halida Bešlića

Autor Ana Živančević
0

Premijera nove pjesme Anđele Ignjatović Breskivice odložena je zbog smrti Halida Bešlića.

"U danima kada čitav region tuguje": Breskvica odložila važan projekat zbog smrti Halida Bešlića Izvor: MONDO

Pjevačica Anđela Ignjatović Breskvica oglasila se povodm smrti legendarnog Halida Bešlića. Ona je na Instagramu izjavila saučešće porodici Bešlić i otkrila da je odložila projekat koji je svetlost dana trebalo da ugleda u petak, 10. oktobra.

"Dragi naši, sa velikim nestrpljenjem smo iščekivali momenat kada ćete čuti naš treći duet 'Nebo i zemlja', ali ovo zaista nije trenutak kada možemo na pravi način da vam ga prezentujemo.

U danima kada čitav region tuguje zbog odlaska muzičkog velikana, gospodina Halida Bešlića, dok on ne bude ispraćen na vječni počinak, najmanje što možemo da uradimo jeste da objavljivanje pjesme pomjerimo.

O novom datumu ćemo vas obavijestiti.

Porodici gospodina Bešlića i svima koji su ga voljeli, njegovoj Bosni i Hercegovini, iskreno saučešće. Neka se vječno slavi njegov lik i dela.

S poštovanjem, Breskvica&Henny".

Tagovi

Anđela Ignjatović Breskvica Halid Bešlić pjesma premijera odlaganje

