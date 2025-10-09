Ovako je Halid usrećio mališane koji boluju od raka: Zbog potresnog snimka plače ceo Balkan (Video)

Halid je poznat kao veliki humanitarac, a o svojim delima nikada javno nije želeo da priča, zbog toga su ga svi i voleli.

Izvor: Instagram/Printscreen/daliborpetko

Hrvatski voditelj Dalibor Petko emotivno je odao počast legendarnom pevaču Halidu Bešliću, objavivši isečak iz emisije IN Magazin u kojoj je Halid imao priliku da upozna dvoje mališana, Martu i Viktora, koji su se borili sa rakom.

"Njih dvoje imaju nešto zajedničko. Oboje vole Halida Bešlića, a mi ćemo im danas napraviti nešto lepo. Upoznaćemo ih s njihovim idolom", rekao je Petko u snimku.

Mališanima je tada ispunjen san – Halid ih je srdačno zagrlio i poljubio, a trenutak je bio ispunjen radošću i toplinom.

"Dogovorili smo se da danas neće biti suza, ok?", – upitao je Petko, a Halid je odgovorio: "Neće. Danas je samo radost."

Petko je potom upitao Martu kako se osećala kada ju je Halid pozvao, a ona je priznala da je ostala bez reči. Viktor je tom prilikom zapevao pesmu "Iznad Tešnja", čime je trenutak postao još emotivniji.

"Tog su dana dva mala srca jače kucala. Priča o tome kako je Halid usrećio Martu i Viktora, a nas rasplakao. Marta je, nažalost, izgubila bitku, ali tog je dana svet bio lepši upravo zbog njenog i Viktorovog osmeha", napisao je Petko u opisu snimka.

Sahrana u ponedeljak

U Narodnom pozorištu Sarajevo komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra, s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana istog dana u 13:30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.