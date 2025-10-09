logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ovako je Halid usrećio mališane koji boluju od raka: Zbog potresnog snimka plače ceo Balkan (Video)

Ovako je Halid usrećio mališane koji boluju od raka: Zbog potresnog snimka plače ceo Balkan (Video)

Autor Đorđe Milošević
0

Halid je poznat kao veliki humanitarac, a o svojim delima nikada javno nije želeo da priča, zbog toga su ga svi i voleli.

Ovako je Halid usrećio mališane koji boluju od raka Izvor: Instagram/Printscreen/daliborpetko

Hrvatski voditelj Dalibor Petko emotivno je odao počast legendarnom pevaču Halidu Bešliću, objavivši isečak iz emisije IN Magazin u kojoj je Halid imao priliku da upozna dvoje mališana, Martu i Viktora, koji su se borili sa rakom.

"Njih dvoje imaju nešto zajedničko. Oboje vole Halida Bešlića, a mi ćemo im danas napraviti nešto lepo. Upoznaćemo ih s njihovim idolom", rekao je Petko u snimku.

Mališanima je tada ispunjen san – Halid ih je srdačno zagrlio i poljubio, a trenutak je bio ispunjen radošću i toplinom.

"Dogovorili smo se da danas neće biti suza, ok?", – upitao je Petko, a Halid je odgovorio: "Neće. Danas je samo radost."

Petko je potom upitao Martu kako se osećala kada ju je Halid pozvao, a ona je priznala da je ostala bez reči. Viktor je tom prilikom zapevao pesmu "Iznad Tešnja", čime je trenutak postao još emotivniji.

"Tog su dana dva mala srca jače kucala. Priča o tome kako je Halid usrećio Martu i Viktora, a nas rasplakao. Marta je, nažalost, izgubila bitku, ali tog je dana svet bio lepši upravo zbog njenog i Viktorovog osmeha", napisao je Petko u opisu snimka.

Sahrana u ponedeljak

U Narodnom pozorištu Sarajevo komemoracija Halidu Bešliću biće održana u ponedeljak, 13. oktobra, s početkom u 11 sati. Dženaza će biti klanjana istog dana u 13:30 u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a u 15 sati će biti sahranjen na gradskom groblju Bare.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Halid Bešlić rak djeca

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ