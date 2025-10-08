Halidov sin i harmonikaš zagrljeni liju reku suza: Emotivne scene na Skenderiji kidaju dušu

Sin i harmonikaš Halida Bešlića pjevali i plakali na emotivnom skupu u Sarajevu u čast preminulog pjevača.

Izvor: Kurir/Petar Aleksić

Tačno u 19 časova ispred Doma mladih na Skenderiji u Sarajevu počelo je okupljanje poštovalaca muzike Halida Bešlića.

Pored građana, njegovih prijatelja i kolega, tu su se našli i članovi porodice:

Emotivne scene Halidovog sina i pjevačevog harmonikaša

Na skupu je ekipa Kurira zatekla i Halidovog sina, Dina Bešlića, koji je kroz suze pjevao stihove pjesama svog oca i tako dodatno raznežio sve okupljene.

Tu se našao i Bešlićev harmonikaš, koji je sve vreme lio rijeku suza i uživao u Halidovim hitovima koji će vječno trajati. Posebnu pažnju privukao je muzičarev zagrljaj nakon kog je usledila lavina emocija.

Podsjećamo, Kurir se nalazi na licu mjesta, a kako se može vidjeti na slikama i snimcima, više od pet hiljada Sarajlija svih uzrasta uglas spontano peva "Romaniju", "Jarane" i "Miljacku", uz suze i emocije, a posle svake pjesme uslijedio je veliki aplauz i ovacije.

Okupljanje u Sarajevu predložila je bosanskohercegovačka scenografkinja Adisa Vatreš Selimović, a poziv se proširio društvenim mrežama.

"Ispred Doma mladih. Da plačemo i pjevamo. Dođite, ponesite gitare, razglase, bubnjeve, šta imate. Ponesite ljubav za Halida", pisalo je na društvenim mrežama.

Pogledajte još kadrova iz Sarajeva večeras: