Darko Lazić briše suze, slomile ga emocije: Čuo pjesmu Zlate Petrović i rasplakao se na rođendanu (Video)

Darko Lazić nije mogao da sakrije emocije pred gostima.

Darko i Katarina Lazić priredili su juče gala proslavu povodom prvog rođendana ćerke Srne, na koju su pozvali brojne poznate ličnosti i članove porodice.

Sada je isplivao jedan detalj koju javnost nije mogla da vidi. Kada je došlo vrijeme da se iznese torta, Darko je stao za sto sa Katarinom i majkom Brankom, a onda je upravo njegova majka naručila pjesmu koja ga je slomila.

U pitanju je numera „Majko moja“ Zlate Petrović, čiji su stihovi duboko dirnuli pjevača. Kada je krenuo dio: „Bogu ću se moliti da što duže živiš ti“, Darko nije mogao da izdrži i zaplakao je pred svima.

Darko o nesreći i posledicama

"Uzbuđen sam, jako brzo je prošlo godinu dana, čekam da prođe slavlje. Odlično sam, nikad bolje. Ne bih puno da pričam o nesreći, dok se cijela procedura ne završi. Ja sam bio u policiji, dao izjavu", rekao je Darko. Folker tvrdi da udesu nije prethodila njegova svađa sa suprugom Katarinom.

"Kaća i ja se nismo svađali. Istina je da sam ja nešto bio se razbijesnio, al ne na Kaću. Ne postoji sila na ovom svijetu koja može da pokida moj brak sa njom. Mi rešavamo stvari kod kuće."

"Nemam zabranu upravljanja vozilom, još uvijek. Ako dođe do toga, naravno da neću voziti, ja mogu slobodno da vozim, ali tu je i Kaća. Imam i vozača. Neću piti večeras. Najemotivniji sam kad ne popijem. Piću vodu", rekao je on okupljenim medijima.