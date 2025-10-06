"To je on nešto malo pobrkao": Darko odgovorio Đaniju na izjavu da ga je razočarao, a evo šta kaže za Nadicu Ademov

Darko Lazić kroz osmijeh je govorio za medije pred rođendan ćerke Srne, pa se osvrnuo na izjave kolega.

Izvor: MONDO

Pevač Darko Lazić nasmijan je razgovarao sa medijima pred prvi rođendan svoje ćerke Srne. On je za ovu posebnu priliku odabrao bordo odijelo i crnu košulju, a u restoran u Brestaču je stigao sa svojim sinom i majkom Brankom.

Pogledajte fotografije Darka Lazića:

Darko je prokomentarisao izjave koleginice i prijateljcie Nadice Ademov koja je istakla da je samo jednom pjevač došao kod nje na veselje.

"Nadica je moja velika prijateljica. Ona meni to ne zamjera. Zaista sam imao povredu na glavi. Nisam smio da rizikujem, još uvijek je bilo jako svježe i otvoreno, da ne bih dobio neku bakteriju. Javio sam na vrijeme, i ona je to razumjela. Vidim da se to prenijelo kao da se razočarala. Ja sam se mnogo puta razočarao, pa sam zadržao za sebe. Nadica će doći naravno i razumjeće, tako da nije se razočarala";

Potom je prokomentarisao navode Radiše Trajkovića Đanija da ga je razočarao jer ga nije pozvao kada je Đani slomio ruku.

"Ja Đanija gledam kao svog ćaleta. To što je rekao da ga nisam pozvao, ja sam jedini koji ga je pozvao više od 50 puta. Nisam stigao da odem zato što sam radio, iskreno nisam stigao. Kada sam uhvatio vremena, on je počeo da radi. To da nisam pozvao, to je on nešto malo pobrkao. Jako mi je žao što se sve to izdešavalo i njemu. Ne mogu da mu zamjerim, ima prava da me nagazi, stariji je od mene. Kriv sam, nisam stigao da odem", istakao je Darko.

Bonus video: