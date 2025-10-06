"Ako treba da odem u zatvor, podnijeću muški": Darko Lazić se prvi put oglasio povodom jezivog udesa

Dako Lazić otvoreno je govorio o saobraćajnoj nesreći.

Dako Lazić prvi put je otvoreno govorio o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 25. septembra u blizini Beogradske arene. On je napomenuo da je spreman za sve posledice.

"Takve nesreće se dešavaju kod nas u Srbiji nažalost pedeset puta na dan se neko čukne i udari. To je odjeknulo jer sam to ja. Sve će doći na svoje. Javnost će saznati kako je sve bilo, bez trunke laži i foliranja. Ako dođe do toga da platim kaznu, ako dođe do toga da odem i u zatvor, sve ću da podnesem muški kao što treba, jer za mene postoji zakon kao i za sve ostale. Nisam od onih ljudi koji će da traži preko veze, znači zakon je za sve isti. Kako sud odluči, tako će da bude", rekao je pjevač.

Otkrio je i da se čuo sa bivšom ženom Anom Sević nakon nesreće.

"Ana mi je pisala ogromni roman, za moje dobro. Sve je za moje dobro. Dešavaju se nesreće. Idemo dalje, živa glava", rekao je Darko.

