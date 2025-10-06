logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako treba da odem u zatvor, podnijeću muški": Darko Lazić se prvi put oglasio povodom jezivog udesa

"Ako treba da odem u zatvor, podnijeću muški": Darko Lazić se prvi put oglasio povodom jezivog udesa

Autori Đorđe Milošević Autori Ana Živančević
0

Dako Lazić otvoreno je govorio o saobraćajnoj nesreći.

"Ako treba da odem u zatvor, podnijeću muški": Darko Lazić se prvi put oglasio povodom jezivog udesa Izvor: MONDO

Dako Lazić prvi put je otvoreno govorio o saobraćajnoj nesreći koja se dogodila 25. septembra u blizini Beogradske arene. On je napomenuo da je spreman za sve posledice.

Pogledajte fotografije Darka Lazića:

"Takve nesreće se dešavaju kod nas u Srbiji nažalost pedeset puta na dan se neko čukne i udari. To je odjeknulo jer sam to ja. Sve će doći na svoje. Javnost će saznati kako je sve bilo, bez trunke laži i foliranja. Ako dođe do toga da platim kaznu, ako dođe do toga da odem i u zatvor, sve ću da podnesem muški kao što treba, jer za mene postoji zakon kao i za sve ostale. Nisam od onih ljudi koji će da traži preko veze, znači zakon je za sve isti. Kako sud odluči, tako će da bude", rekao je pjevač.

Otkrio je i da se čuo sa bivšom ženom Anom Sević nakon nesreće.

"Ana mi je pisala ogromni roman, za moje dobro. Sve je za moje dobro. Dešavaju se nesreće. Idemo dalje, živa glava", rekao je Darko.

Bonus video:

Pogledajte

06:00
Darko Lazić izjava
Izvor: Kurir
Izvor: Kurir

Možda će vas zanimati

Tagovi

Darko Lazić

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ