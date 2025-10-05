Slika Žike Jakšića sa sinom dirnula sve: Dajana Paunović zabilježila emotivan trenutak iz kuće bivšeg supruga

Dajana Paunović sa Žikom Jakšićem ima sina Dušana, a da su i nakon razvoda ostali u sjajnim odnosima pokazuje i fotografija koju je voditeljka objavila.

Naš poznati muzički producent i voditelj "Nikad nije kasno", Žika Jakšić, imao je moždani udar prije tri mjeseca, od kog se uspješno oporavio.

Negova bivša supruga Dajana Paunović, je sada na Instagram profilu objavila sliku iz porodičnog doma na kojoj vidimo kako Žika grli sina i ne skida osmjeh.

Dajana je ponosno objavila fotografiju uz koju je samo kratko napisala: "Lep život". Porodični odnosi ostali su odlični i nakon razvoda, a voditeljka je bivšem suprugu bila velika podrška tokom oporavka od moždanog udara.

Žika otkrio uz koju pjesmu je patio posle razvoda

Žika je tokom deset sezona muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", pored mnogo smijeha, prolio i dosta suza, kako zbog životnih priča, tako i zbog emotivnih izvedbi numera koje su mu drage.

Jedna pjesma Žiku je posebno pogodila u srce, te se prisjetio perioda nakon razvoda braka, koji mu je teško pao.

"Ovo je jedna od mojih omiljenih pjesama uz koju sam plakao. Majke mi, sećam se vozim, to je bio period neke 2000. godine, ja sam stalno išao iz Ciriha za Nemačku. Tada sam se razveo, i išao sam svake nedelje da obiđem sina", rekao je Jakšić i dodao:

"Ja pustim ovu pesmu u kolima, vozim i plačem. Sada neću da plačem, Mare me je naučio da se uzdržavam i da ne plačem u emisiji", rekao je svojevremeno prenio je Kurir.

Inače, riječ je o numeri Verice Šerifović "Uvek si mi govorila majko moja stara". Za ovu pjesmu je muziku i tekst napisao kralj narodne muzike Šaban Šaulić, a emocija kojom ova pjesma odiše pogađa mnoge u srce i dušu.

